Engen Radfahrer übersehen: 79-Jähriger wird schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen ist ein 79 Jahre alter Radfahrer am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war ein 18 Jahre alter Autofahrer gegen 13.45 Uhr auf der Anselfinger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Außer-Ort-Straße nach rechts in Richtung Singen abbiegen. Dabei habe er den 79-Jährigen auf dem Fahrrad übersehen, der auf dem Radweg in Richtung Engen unterwegs war. Der 79-Jährige wurde frontal vom Auto erfasst. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.