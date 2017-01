Engen Pro Humanitate will Menschen in bitterer Not helfen

Pro Humanitate will Menschen in bitterer Not helfen

Die Hilfsorganisation Pro Humanitate engagiert sich in Republik Moldau. Dirk Hartig ist einer der Helfer. Wenn er von Reisen in das Land erzählt, spürt man, wie schockiert er von der Not vieler Menschen ist.

Schon bei uns leiden viele Menschen unter den niedrigen Temperaturen. Versperkirchen und soziale Einrichtungen sowie Obdachlosenunterkünfte kümmern sich um die Ärmsten unserer Gesellschaft und versuchen ihnen die kalten Tage und besonders die Nächte angenehmer zu gestalten. Die Not dieser armen Menschen ist allerdings nicht mit der zu vergleichen, die Dirk Harting, Vorsitzender des Bundesverbandes Pro Humanitate, bei seinem jüngsten Besuch in der Republik Moldau erlebte. Selbst Hartig, der sich seit unzähligen Jahren regelmäßig und mit viel Engagement für die Ärmsten der Armen in diesem Land, keine zwei Flugstunden von uns entfernt, einsetzt, ist immer noch geschockt, wenn er sich Bilder anschaut, die bei einer Weihnachts- Geschenkaktion zum orthodoxen Weihnachtsfest am 8. Januar aufgenommen wurden. Helfer brachten Lebensmittel und kleine Süßigkeiten, was durch private Spenden möglich geworden war. Die emotionale Nähe und Betroffenheit ist ihm immer noch deutlich anzumerken, wenn er über den Besuch spricht.

„Zur derzeitigen Situation der Republik Moldau muss man sehen, dass die politische Kaste noch tief mit einem Bein im sowjetisch geprägten Morast-Sumpf steckt, nur zögerlich den dünnen Ast der Moderne anstrebt“, erklärt Dirk Hartig. Korruption sei nach wie vor an der Tagesordnung und für sozial schwache Menschen bleibe dabei nicht viel Platz und vor allem kein Geld. Wer sich nicht um sich selbst kümmern kann, werde ausgegrenzt, gehe verloren. Ganz schlimm werde es dann noch, wenn die Natur zu Extremen neige. „Als wir in Chiinu eintrafen, zeigte das Thermometer etwa sieben Grad plus an, um am nächsten Tag auf über 20 Grad Minus zu fallen", erzählt Hartig.

"Mit unserem Angebot von über 1200 Geschenkpaketen kamen wir zur rechten Zeit an und trafen auf Menschen in derartigem Elend, wie wir es uns kaum vorstellen konnten.“ Das reiche vom ehemaligen Schmied, der in einer total verfallenen Ruine seines ehemaligen Hauses regelrecht dahinsieche, ohne Wasser und Heizung, nur in Lumpen im Bett, einzig seinen Hund als Wärmespender nutzend. Über Familien, die mit ihren Kindern in Räumen schliefen, in die der Schnee reinwehe. Oder ein alter Mann, der nicht mehr von seinem Bett aufstehen könne.

Wie dankbar die Hilfen angenommen wurden, beschreibt Hartig mit der Begegnung mit der Familie Revenko. „Direkt am Grenzfluss Dnjestr zur Ukraine liegt das Dörfchen Curesnita Noua. Hier trafen wir auf Alexandr Revenko. Er hat beide Beine verloren und seit zwei Jahren seine Liegestätte nicht mehr verlassen. Seine Frau muss ihn alleine pflegen und den Haushalt sowie die Familie versorgen." Für ihn und die Familie sei es unvorstellbar, dass es Menschen, dazu noch aus dem fernen Deutschland, gebe, die ihnen Hilfe zuteilwerden lassen. „Er konnte das gar nicht verstehen, war sprachlos und ist in Tränen ausgebrochen, als er die Geschenke auspackte“, so Hartig. „Wir haben ihm als erstes einen Rollstuhl besorgt, sodass er ein wenig mobil werden kann.“ Es gibt auch Momente und Ergebnisse der Freude. Begeistert zeigt Hartig Bilder von den Renovierungen einer Klinik, einer Kita und einer Schule. „Hier haben uns die Firma Sto und eine Sanitärfirma geholfen, mit deren Spenden die großartigen Sanierungen möglich wurden. Hier können die Menschen und besonders die Jugend neue Hoffnung schöpfen“, ist Dirk Hartig stolz auf die geleistete Hilfe.

Pro Humanitate

, kann das tun auf das Konto bei dei Sparkasse Singen-Radolfzell, DE16 6925 0035 0003 6363 62. Weitere Informationen gibt es unter www.mfor.de

Der Verband Pro Humanitate hat sich im Jahr 1992 konstituiert. Er hat das Ziel, Hilfe und Aufbauhilfe zu leisten, Hilfstransporte zu organisieren und diese in Länder zu führen, in denen krisen- oder katastrophenbedingt Not und Armut herrschen, und mit Rat und Tat die Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen sicherzustellen. Auch will der Verband auf dem Gebiet des Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- und Erziehungswesens helfen. Die Hilfsgüter sollen an soziale und gemeinnützige Empfänger wie Krankenanstalten, Kinderheime, Sozialstationen, Schulen, Klöster, Kirchengemeinden sowie karitative Einrichtungen ausgeliefert werden, die dem Verband bekannt sind und deren Seriosität geprüft wird. (jw)