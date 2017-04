Engen Pro Humanitate sieht Hilfsprojekte durch Steuervorschriften bedroht

Die Hilfsorganisation Pro Humanitate kritisiert die Belastung für Spender: Ein Mechanismus, der diese für ihre Spenden steuerlich belaste, lasse das Spendenvolumen um ein Drittel zurückgehen. Dies monierte der Bundesverband nun bei seiner Jahresversammlung in Engen.

Nahezu unerschöpflich sind die humanitären Einsatzmöglichkeiten der Hilfsorganisation Pro Humanitate in der Republik Moldau. Dies stellte Dirk Hartig, der Vorsitzende des Bundesverbandes, in der turnusmäßigen Mitgliederversammlung ein weiteres Mal mit Bildern und Zahlen unter Beweis. Die Bilanz der Kasse sowie die Logistik der Hilfen gleichen dem Jahresvolumen eines größeren Industriebetriebes. Angewiesen auf Spenden und Unterstützung sowie dem Wohlwollen der Politiker in den notleidenden Gebieten, kämpft der Vorsitzende mit einem kleinen, überschaubaren Stab von ehrenamtlichen Helfern für die bedürftigen Menschen und ihre Belange. Nahezu alle Aktionen leitet oder begleitet er, in Deutschland und vor Ort.

"Wir achten besonders darauf, dass unsere Hilfen direkt bei den notleidenden und bedürftigen Menschen oder Einrichtungen ankommen und nicht in undurchsichtigen Kanälen versiegen", begründet Dirk Hartig seine eigenwilligen, aber effektiven Aktionen und Maßnahmen. "Ich bin überzeugt von dem, was ich tue und auch sicher: So sieht aktive Prävention für das Flüchtlingsproblem aus." Große Probleme bereiten dem unermüdlich agierenden Vorsitzenden gleichermaßen in Deutschland und der Moldau "unverständliche und unnötige Vorschriften und Bestimmungen", wie er sagt.

Daraus resultierend, habe sich das Spendenvolumen großer Betriebe für dringend benötigte Sanitäreinrichtungen und Hygieneartikel um ein Drittel verringert, weil die Finanzbehörden von den Spendern für die geleisteten Spenden Steuern verlangen, berichtete Dirk Hartig. "Das ist nun aber gar nicht zu verstehen und macht mich total wütend", machte er seinem Unmut beim Jahresbericht Luft.

Sorgen bereiten Dirk Hartig aber auch die "weltweiten Unruhen und fortschreitende Armut vieler Länder sowie die erkennbare Unbekümmertheit, mit der die Menschheit mittlerweile damit umgeht. Wohlstand und Frieden bedeuten Verpflichtung. Armut und Unruhen haben Ursachen und Wurzel, die oft im überbordenden Wohlstand reicher Länder zu finden sind", mahnte er. Seit vielen Jahren sei es die Aufgabe seines Verbandes und seines persönlichen Einsatzes, "hier Krisenmanagement zu betreiben, Hilfe zu leisten." Es gelinge nicht immer, vieles sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. "Aber dennoch dürfen wir insgesamt gesehen stolz auf unser gemeinschaftliches Ergebnis sein", lobte er die anwesenden und weiteren zahlreichen Mitglieder und Helfer.

Das große und weite Feld der Einätze in der Republik Moldau reicht von Wasserbohrungen und Verlegen von Versorgungsleitungen in Dörfern über Sanierung und Neubau von Kindergärten und Schulen, Sanierungen und Verbesserungen in Kliniken und Sozialeinrichtungen und dem Organisieren von dringend nötigen Operationen schwerverletzter Kinder und Erwachsener bis hin zu Lebensmittelversorgung von Menschen in bitterer Armut. Ein besonders an Herz gehendes Erlebnis sei die Aktion der Weihnachtspakete gewesen, stellte Dirk Hartig vor, bei er persönlich und oft nur mit Hilfe eines Schlittens die über 1100 Pakete direkt an die bedürftigen Menschen verteilt hat. "Ich habe dabei unvorstellbares Elend gesehen", schildert er. "Aber auch leuchtende Augen und Tränen der Freude erleben dürfen."

Die Hilfsorganisation

Der Bundesverband von Pro Humanitate hat zurzeit 548 Mitglieder. Es wurden im vergangenen Jahr 14 Hilfstransporte organisiert, die 166 747 Kilogramm Hilfsgüter in die Republik Moldau transportierten. Der Sachspendenwert betrug 579 495 Euro. Die Transportkosten beliefen sich auf 50 800 Euro. Allein die Spenden an Waschmitteln und Sanitärarmaturen sowie Medikamenten, die wegfielen, machten einen Betrag von rund 217 000 Euro aus. Bei der Weihnachtsaktion wurden 1120 Pakete mit Grundnahrungsmitteln verteilt. Jedes Paket hatte ein Gewicht von 18 Kilogramm. Außerdem konnten 33,7 Tonnen an Kleidung und Wäsche gesammelt werden, die, sortiert und nach Zollkriterien verpackt, in der Moldau verteilt wurden. Außerdem wurden 143 Klinik- und Pflegbetten, 35 Rollstühle und 166 Rollatoren an Einrichtungen und Menschen verteilt. Auch eine ungewöhnliche Spendenaktion gab es: Eine komplette Großküche aus Edelstahl wurde in Engen aus- und im Klinikum Chiinu wieder eingebaut. (jw)