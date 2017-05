vor 1 Stunde Jürgen Waschkowitz Engen Pläne für Hochwasserschutz in Engen werden konkret

Ingenieure schlagen ihre Ideen für Engen vor, um Bäche zu zähmen. In Neuhausen sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr losgehen, in Zimmerholz und in der Kernstadt gibt es noch Klärungsbedarf.