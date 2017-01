Engen Pkw stößt beinahe mit Lastwagen zusammen und flieht von Unfallstelle

Ein Lasterfahrer muss bei Engen ausweichen, um einem Unfall zu entgehen. Der Lastwagen und die Mittelschutzplanke werden bei dem Manöver beschädigt, berichtet die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen, gegen 6.55 Uhr, auf der Autobahn 81 kurz vor der Rastanlage Hegau West ereignet hat. So schildert sie den Vorgang: Den Angaben eines 32-jährigen Lasterfahrers zufolge habe dieser zur Unfallzeit die A 81 in südlicher Richtung befahren und kurz vor der Rastanlage auf einen vor ihm fahrenden, langsameren VW Passat aufgeschlossen. Der fuhrt hinter einem anderen Laster. Nachdem der 32-Jährige zum Überholen der beiden Fahrzeuge auf die linke Fahrspur gewechselt hatte und sich bereits auf Höhe des Fahrzeughecks des Passat befand, sei dieser plötzlich und unmittelbar vor ihm ausgeschert, um ebenfalls zu überholen.



Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Lasterfahrer stark abbremsen und nach links ausweichen müssen. Hierbei touchierte er die Mitteilleitplanke und beschädigte diese sowie sein eigenes Fahrzeug nicht unerheblich. Der Sachschaden dürfte etwa 6000 Euro betragen. Zu einem Zusammenstoß mit dem VW kam es nicht. Dessen Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern beziehungsweise die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich den Angaben des Lasterfahrers zufolge um einen dunklen VW Passat, neueres Modell, mit einem schweizerischen Kennzeichen beginnend mit ZH. Die Polizei bittet nun Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Personen, welche Hinweise zur Identität des VW-Fahrers geben können: Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, (0 77 33) 9960-0.