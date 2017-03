Engen Ostermarkt in Engen: Die Altstadt putzt sich raus

Ostermarkt in Engen: Die Altstadt putzt sich raus

Die Engener Händler laden zum Ostermarkt ein. Es wird ein verkaufsoffener Sonntag mit vielen Aktionen und einem Akzent auf dem Kunsthandwerk.

Mit Kunsthandwerk und offenen Geschäften soll der Ostermarkt am Sonntag, 2. April, in die Altstadt von Engen locken. In frühlingshaftem Ambiente präsentieren sich die Gassen und der alte Stadtgarten von 11 bis 18 Uhr und laden ein zum Bummeln ein. Die Organisatoren um Sabrina Küchler setzen diesmal einen der Schwerpunkte beim Kunsthandwerk. Um die 111 Handwerker wollen ihr vielfältiges Sortiment präsentieren und ihre Kunstwerke anbieten.

Unterstützung vom Bürgermeister

"Einzigartig in seiner Art, erfreut sich unser Ostermarkt großer Anziehungskraft, ist weit über die Grenzen der Stadt Engen hinaus bekannt und bringt mit seinen großen Besucherströmen immense Kaufkraft in die Gassen der Altstadt", ist Bürgermeister Johannes Moser recht stolz. Es kämen "Besucher und Händler bis aus Bayern und der Schweiz, es sind Busse sogar aus der Region um Stuttgart gemeldet", verkündet der Bürgermeister. "Zusammen haben alle unseren Ostermarkt zu einem richtigen Besuchermagneten entwickelt."

Zu den zahlreichen Teilnehmern mit Ständen kommen noch 35 Lebensmittelanbieter, nicht alle mit Verpflegungsständen, sondern auch mit Spezialitäten. Fünf Autohäuser stellen ihre Frühjahrsmodelle aus, ein Aussteller mit landwirtschaftlichen Nutzgeräten ist dabei und zwölf sonstige Teilnehmer, von Fastnachtsgruppen über Schülerfirmen bis zu sozialen und schulischen Einrichtungen.

Kitas dekorieren mit

Frühlingsstimmung verbreiten alle Bäume in der Altstadt, die von den Kindergärten in Engen liebevoll mit Ostereiern und Osterschmuck dekoriert wurden. Die Kunsthandwerker wollen auch zum Mitmachen anregen, und zwar Kinder und Erwachsene. Überhaupt soll Kunst und Design eine wichtige Rolle spielen. Wer zum Beispiel Kunst und ein paar Momente der Ruhe und Muße erleben will, besucht die Osterausstellung der Kinder aus Kindergärten und Schulen im Rathaus, bestaunt die Schülerarbeiten im Schützenturm oder die Sonderausstellung im Städtischen Museum.

Auch der Marketing-Verein präsentiert sich mit neuer Führung und zahlreichen Informationen. Die Besucher können die Sterntaler erwerben, die zu einem Gutschein- und Bezahlsystem für die Stadt und ihre Geschäfte gehören. Auf die Kinder wartet hier ein großer Korb mit Ostereiern, mit denen man mit etwas Glück auch Gewinne ergattern kann.





Geplante Attraktionen

Zum Ostermarkt gehören unter anderem eine Osterausstellung der Kindergärten und Schulen im Rathaus, freier Eintritt im städtischen Museum und die mögliche Besichtigung des Bürgersaals und Trauzimmer. Auf dem Marktplatz wird ein Alleinunterhalter auftreten, auch ein Drehorgelspieler wird beim Ostermarkt bei sein. Es gibt Präsentationen der Engener Erlebnisführer und einen Stand des Touristikvereins Engen. Autohäuser planen eine Autoausstellung. Für Kinder gibt es unter anderem Kinderschminken, Bastelaktionen in der Stadtbibliothek und Glitzer-Tattoos.