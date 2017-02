Engen Oscarreife Pannen bei närrischer Ratssitzung

Der Engener Narrenpräsident hadert rund um die närrische Ratssitzung mit allerlei technischen Pannen, derweil der entmachtete Bürgermeister sein Heil auf der Lokomotive findet.

Auch den Narren fliegt nicht alles zu und der Erfolg kommt nicht von selbst. So müssen sie sich gegebenenfalls mit den Tücken der durchcomputerisierten Zeit auseinandersetzen und mit ihr arrangieren. Bei der närrischen Ratssitzung am Fasnetmäntig bekam dies der Präsident der Narrenzunft Engen und derzeit amtierende Bürgermeister Sigmar Hägele hautnah zu spüren: Seine Rede habe er am Morgen nicht ausdrucken können, der Computer habe ihm dies verweigert, behauptete er. "Ich muss deshalb auf meine skizzierten Reste, die ich noch im Papierkorb gefunden habe, zurückgreifen", entschuldigte er sich. Und als dann noch das Mikrofon der Lautsprecheranlage in der neuen Stadthalle streikte und Teile seiner Rede, die er Dank einer unleserlichen Handschrift nicht mehr ganz zusammen bekam, immer wieder unterbrach, war das Chaos groß und Sigmar Hägeles närrische Laune brach etwas ein. Aber ein Sigmar der Große, seines Zeichens langjähriger und an Übel gewöhnter Fasnachtsoberster, ließ sich nicht durcheinander bringen und nahm es stoisch ruhig. Vielleicht tröstete er sich insgeheim mit der Panne bei der Oscarverleihung kurz zuvor.

Leider fiel pannenbedingt die Schelte der Narren an der Stadtverwaltung recht milde aus: "Das Chaos im Rathaus war erkennbar groß, mit Arbeit ist da nicht viel los", war die erste Erkenntnis nach der Übernahme der Verwaltung. "Groß war die Not, alles wieder zu bringen ins rechte Lot. Dreck an jedem Eck, ist zum Glück jetzt weg", so der neue Chef.

Närrische Gedanken machte sich auch der entmachtete Bürgermeister Johannes Moser in seiner warmen Lokomotive über die Perspektiven des zukünftigen öffentlichen Nahverkehrs. Wortgewaltig konterte der entmachtete Bürgermeister und schilderte sein derzeitiges Los: "Wieder mol isch des Rothaus besetzt, wir wurden allesamt auf die Straße gesetzt. Man nimmt uns nicht nur die Arbeit bloß, im Prinzip sind wir auch wohnsitzlos. Do frag ich euch, ihr Zunftgewaltigen, wo sollen wir nun unseren Schlaf abhalten? Doch der liebe Gott zeigt mir sein Erbarmen, in meinem neuen Job, im Führerstand der Lokomotive ist es schön warm." Großes Lob zeigte der entmachtete Bürgermeister für seinen Baumeister, der in die Zukunft schauen kann und Engen "Im Geiste einer Lokomotive ausbauen will, mit neuer Perspektive." Neu werde der gesamte ÖPNV aufgegleist: mit Fanfarenzug, Charakterzug, Löschzug, Straßenzug, Gebirgszug – und wenn nötig sogar mit Liebesentzug, stellte er seine Ideen von einer glorreichen Zukunft mit viel Zugkraft vor.

Da brachte Hanselevater Dominik Grömminger gleich seine Forderung für die Verkehrsüberwachung an: Überall Blitzer aufstellen, um die Raser um und in der Stadt zu fotografieren.

Lautstarker Tagesbeginn

Am Fasnetmäntig ist Wecken mit Getöse durch die Katzenmusik und zwar schon frühmorgens ab 6 Uhr. Bereits im Jahre 1932 führte Gottlieb Grimm in Engen die „Katzenmusik" nach Villinger Vorbild ein. Somit erfolgt seit jenem Jahr das Wecken am Fasnetmäntig mit viel Lärm und improvisierten Krach–Instrumenten durch junge Burschen. Um 10 Uhr findet traditionell die närrische Ratssitzung statt, an der sich Narrenrat und Stadtrat närrische Wortgefechte liefern. Dazu ist die ganze Bevölkerung eingeladen und zum närrischen Beitrag aufgefordert. Nachmittags ist großer Kinderumzug, an dem die kleinen und großen Mäschgerle teilnehmen. Der Umzug endet an der neuen Stadthalle, wo es Wurst und Wecken gibt. (sk)