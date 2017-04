Engen Opel wird Raub der Flammen

Fahrzeugbrand in Engen: Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr kommen zum Löschen.

Einen technischen Defekt vermutet die Polizei als Ursache für einen Autobrand am Montagmittag gegen 13.30 Uhr. Ein in der Friedrich-Mezger-Straße geparkter Opel hat Feuer gefangen. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte kurz nach dem Abstellen des Fahrzeugs Rauchentwicklung im Motorraum. Da eigene Löschversuche scheiterten, wurde die Feuerwehr verständigt, die mit sieben Einsatzkräften anrückte, und das im Motorraum in Vollbrand stehende Fahrzeug löschten. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch der Fahrzeuginnenraum stark beschädigt. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 15 000 Euro geschätzt.