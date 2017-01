Engen Neujahrsempfang der Stadt Engen: Optimistisch in die Zukunft

Die Enger Verwaltung startet mit Rücklagen in Höhe von 13 Millionen Euro ins Jahr. Die größten Investitionen fließen in den Hochwasserschutz, die Feuerwehr sowie die Aufstockung der Petersfelshalle Bittelbrunn und die Sanierung der Bahnsteige in Engen und Welschingen.

Engen – Zu einem mutigen und zuversichtlichen Blick in die Zukunft rief Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie in Allensbach die Bürger beim Neujahrsempfang der Stadt Engen in der neuen Stadthalle auf. Die Menschen sollten sich nicht von kurzfristigen Statistiken, in den Medien meist hochgespielt, sowie populistischen Reaktionen verunsichern lassen. "Nahezu alle Perioden der Geschichte haben ihre düsteren Aussichten gehabt. Die Menschheit hat alle überstanden und auch überlebt", so Petersen. Auch Bürgermeister Johannes Moser schaute zuversichtlich in das vor der Gemeinde liegende Jahr. Trotz einiger Risikofaktoren in der augenblicklichen weltpolitischen Situation, gehe es den Menschen in Deutschland doch recht gut. Auch in Engen würden die positiven Elemente überwiegen. Die Finanzen stimmen, mit einem Polster "werden Verwaltung und Gemeinderat die kommenden Aufgaben angehen", so der Bürgermeister. Drei im Ehrenamt äußerst engagierte Bürger ehrte Moser für ihren Einsatz für das Allgemeinwohl.

Den "Rocksaum-Indikator" oder auch "Minirock Index" bemühte Bürgermeister Johannes Moser bei der Betrachtung der Zukunftsaussichten für die Stadt. Tatsächlich habe eine Studie verdeutlicht, dass die Zuversicht der Menschen die Rocklänge der Frauen offensichtlich beeinflusst. "Steigt die Zuversicht in die Wirtschaftslage, werden die Röcke kürzer, nimmt die Zuversicht ab, werden sie länger", habe die Studie herausgefunden, erklärte der Bürgermeister. "Vielleicht lässt sich dieser Indikator auch in den politischen Bereich übertragen", äußerte sich der Bürgermeister scherzhaft und mutmaßte darüber, ob man den Ausgang der Bundestagswahlen an der Kleidung von Kanzlerin Angela Merkel ablesen könne.

"Wenn wir allerdings den Rocksauminitiator als Beurteilungsmaßstab für den Erfolg oder Misserfolg in Engen nehmen, dann dürften die Röcke im kommenden Jahr überwiegend kurz getragen werden", ist der Bürgermeister überzeugt.

Alle wichtigen Aufgabestellungen hätten erfolgreich umgesetzt werden können und die Finanzlage sei mit 13 Millionen Rücklage überaus erfreulich. In der Folge stellte er die wichtigsten Maßnahmen und ihre Umsetzung vor: Der Neubau des Umkleidegebäudes und die Erneuerung der Beckentechnik im Erlebnisbad, der Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in Neuhausen, die Modernisierung des Sanitärbereiches im Kindergarten, die Erschließung des Neubaugebiet Glockenziel III sowie verschiedene Investitionen in die Wasserversorgung und das Abwasser – Kanalsystem. Auch im kommenden Jahr werde kräftig in die Kinder- und Jugendbetreuung investiert. Gemeinsam mit den Stadtwerken will Moser zudem das schnelle Internet in die Stadt und die Teilorte bringen. Die größten Investitionen seien Hochwassermaßnahmen für den Talbach, Fahrzeuge für die Feuerwehr sowie die Aufstockung der Petersfelshalle Bittelbrunn und die Sanierung der Bahnsteige in Engen und Welschingen.

In Engen gibt es rund 130 Vereine, Organisationen und Gruppen, deren Mitglieder sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in der Gemeinschaft einbringen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellt sich damit eine überdurchschnittlich große Gruppe in den Dienst der Gemeinschaft. Die Ehrung am Neujahrsempfang für besondere Dienste ist keine Auszeichnung für ein kurzfristiges Engagement. Sie ergeht für die Jahre und Jahrzehnte währende unentgeltliche Bereitschaft, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen. (jw)

Auszeichnungen für langjähriges, bürgerschaftliches Engagement

