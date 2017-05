Engen Neues Konzept für den Verkehr in Engener Innenstadt

Der Gemeinderat befasst sich mit der Verkehrssituation in der Innenstadt.

Engen (bit) Die Verkehrssituation in der Engener Innenstadt steht schon jahrelang in der öffentlichen Diskussion. Anwohner der Breitestraße klagen über das dichte Verkehrsaufkommen und dass teils zu schnell gefahren wird, wenn dies möglich ist. Oft stockt der Fahrzeugverkehr in der Breitestraße, was auch Inhaber von Geschäften monieren. Es gibt auch Kritik am Verkehrszustand in der Bahnhofstraße. Dort gibt es zu Stoßzeiten auch ein erhöhtes Aufkommen an Bussen. Am Bahnhof befindet sich eine Drehscheibe des Busverkehrs innerhalb Engens und im oberen Hegau. Der Engener Gemeinderat befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung heute, Dienstag, 23. Mai, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, mit dem Thema. Ein von der Stadt Engen beauftragter Fachplaner stellt eine neue Konzeption vor, welche Verbesserungen bei der Verkehrssituation in der Breite- und Bahnhofstraße schaffen soll. Es wird als Ziel angestrebt, dass noch vor der anstehenden Umgestaltung des Bahnhofbereiches der Verkehr in den genannten Bereichen besser fließt. Dazu soll der Gemeinderat eine Entscheidung für Sofortmaßnahmen treffen.

Hundesportler wollen Trainingsplatz

In der Sitzung geht es auch um ein neues Gelände für den Hundesportverein Welschingen. Bisher führt er seine Aktivitäten auf dem Grundstück eines Landwirts aus. Für eine strukturelle Vereinsarbeit, die Training und Veranstaltungen ermöglichen, ist laut Ratsvorlage der Engener Verwaltung ein Trainingsplatz mit Einzäunung und ein Vereinsgebäude als Besprechungs- und Lagerort erforderlich. Wegen zu erwartenden Emissionen und der Größe des Platzes von etwa 7000 bis 10 000 Quadratmetern kommt nur ein Grundstück im Außenbereich in Frage.

Nach der Prüfung verschiedener Standorte, wird ein Grundstück südlich von Welschingen favorisiert. Es befindet sich im Eigentum der Stadt, ist über asphaltierte Feldwege erschlossen und kann an das Leitungsnetz angebunden werden. Um eine künftige Entwicklung von Welschingen offenzuhalten – das Grundstück befindet sich etwa 250 Meter vom Dorf entfernt – soll das Gelände verpachtet werden. Die Kosten von zwei nötigen Planungsverfahren muss nach dem Beschlussvorschlag der Engener Stadtverwaltung der Hundesportverein Welschingen tragen. Der hat bereits zugesichert, dies aus eigenen finanziellen Mitteln zu bewältigen. In der Sitzung wird unter anderem der Energiebericht der Stadt Engen vorgestellt.