Engen Neuer Engener Jugendgemeinderat gewählt: Freude über starke Wahlbeteiligung

Jugendliche haben den neuen Engener Jugendgemeinderat gewählt. Eine Wahlreform sorgt dabei für eine Rekordbeteiligung.

Musik, bunte, alkoholfreie Cocktails, Knabberzeug und viele Besucher – im Jugendtreff am Hexenwegle herrschte am Sonntagabend nach der Jugendgemeinderatswahl ausgelassene und fröhliche Stimmung. Noch größer war die Freude bei der Verkündung der Ergebnisse: Mit einer starken Wahlbeteiligung von 25,69 Prozent gab es einen neuen Rekord. Zum ersten Mal hatten 27 Jugendliche kandidiert – ebenfalls so viele wie noch nie zuvor.

"Das ist ein positives Ergebnis", freute sich die Jugendgemeinderatsvorsitzende Karen Bieler, die wieder in den Rat gewählt wurde. Zuvor tagte der Wahlausschuss, bestehend aus den vier Stadträten Erika Fritschi, Stefan Gebauer, Anja Futterer und Andrea Moser, Bürgermeister Johannes Moser, Wahlleiter Patrick Stärk und dem Wahlbeauftragten Thomas Maier. Da teils mehrere Kandidaten dieselbe Anzahl an Stimmen erhalten hatten, entschied das Los über deren Platzierung. Abwechselnd zogen die Stadträte die Lose. Gespannt verfolgten die Jugendlichen die öffentliche Sitzung und fieberten auf die Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse hin (siehe Kasten).

Mit Karen Bieler, Jonas Buser, Lukas Leiber und MingQi Wang haben es vier Kandidaten, die schon zuvor im Rat saßen, wieder in die Jugendvertretung geschafft. Die meisten Stimmen, insgesamt 86, bekam dabei die 14-jährige Pascale Speck aus Engen-Zimmerholz. "Ich habe alle meine Freunde und Bekannten gebeten, wählen zu gehen und die haben es ihren Freunden weitergesagt", sagte Pascale Speck nach der Wahl.

Besonders groß war die Freude über die hohe Wahlbeteiligung. Diese lag deutlich über der 20-Prozent-Hürde und ebenfalls deutlich über den Zahlen der letzten Wahlen. Diesen Erfolg schreibt der Engener Stadtrat und Jugendpfleger Stefan Gebauer nicht zuletzt den neuen Wahlmodalitäten zu. Zum ersten Mal hatten die Jugendlichen am vergangenen Freitag während der kompletten Schulzeit die Möglichkeit, wählen zu gehen. Gewählt wurde im Klassenverbund, jedoch ausdrücklich freiwillig, so Gebauer. Zusätzlich konnten noch einmal am Sonntag im Rathaus Stimmen abgegeben werden. Bereits am Freitagmorgen wurden die notwendigen 20 Prozent Beteiligung an der Wahl erreicht.

Bürgermeister Johannes Moser bedankte sich bei allen Kandidaten. "Wer nicht gewählt wurde, muss nicht traurig sein. Ich möchte alle diejenigen ermuntern, sich bei der nächsten Wahl wieder zu bewerben", so Mosers Worte an die Jugendlichen. Dies sei ausdrücklich keine Persönlichkeitswahl und es sei mutig, sich hinzustellen und sich zu bewerben. Der Gemeinderat soll die Wahl in seiner heutigen Sitzung offiziell anerkennen. Am 20. Februar startet die neu gewählte Jugendvertretung in einer verpflichtenden Gemeinderatssitzung in ihre Amtszeit. Als Unterstützung für ihre Arbeit bekommen die jungen Räte zunächst eine Fortbildung, die die Landeszentrale für politische Bildung organisiert, erläuterte Bürgermeister Johannes Moser.

Die Abgeordneten

So entfielen die Stimmen (in Klammern) auf die einzelnen Kandidaten des Jugendgemeinderats. Die Kandidaten eins bis neun sind in den neuen Jugendgemeinderat gewählt:

1. Pascale Speck (86), 2. Elias Hock (79), 3. Karen Bieler (78), 4. Matteo Utzler (77), 5. Lukas Leiber (75), 6. MingQi Wang (75), 7. Jonas Buser (64), 8. Tim Heuser (54), 9. Firat Koc (48), 10. Jakob Lorenz (48), 11. Rebecca Gentzen (48), 12. Marius Berner (47), 13. Alina Bauer (45), 14. Maren Brütsch (45), 15. Gole Sümer (44), 16. Denise Schalk (38), 17. Judith Ellensohn (35), 18. Daisy Joy-Joan Balaba (33), 19. Melissa Mulaj (33), 20. Melanie Golder (33), 21. Naima Jimenez (32), 22. Enrico Franke (30), 23. Chris Bauknecht (30), 24. Amy Weppelmann (29), 25. Celina Zeybeck (25), 26. Christian Weber (24), 27. Andrew Fiorentino (22) (ker)