Engen Neue Ideen bringen frischen Wind ins Bezirksmusikfest

Beim Bezirkstreffen der Blasmusiker gibt es Auftritte der anderen Art: Die Organisatoren würfeln einfach mal sämtliche Ensembles durcheinander und bilden nach dem Zufallsprinzip neue. Die Musiker und die Zuhörer haben mächtig Spaß.

Engen – Blasmusikgenuss der Extraklasse erlebten die Besucher des "etwas anderen" Bezirksmusikfestes in der Stadthalle Engen. Der Musikverein Anselfingen hatte als Ausrichter des Festes für den Bezirk Hohenhewen eingeladen und sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht der musikalische Wettstreit der Musikvereine aus dem Bezirk stand auf dem Programm, sondern das Miteinander in ungewohnter Besetzung. Die Musiker der neun teilnehmenden Kapellen musizierten in fünf neuen und per Zufall zusammengestellten Orchestern gemeinsam.

"Wir wollten wieder einmal das etwas eingeschliffene Procedere des bisherigen Wettstreits, und oft auch Wettkampfs, mit dieser Idee aufbrechen", erklärt Markus Schwanz, Dirigent des MV Anselfingen. Das Treffen solle so wieder mehr Charakter bekommen und mehr Spaß für Akteure und Zuhörer vermitteln. "Für uns ist es sicherlich mehr Arbeit im Hintergrund", verrät er. "Aber wir sind überzeugt, es lohnt sich, zur Belebung der Blasmusik."

Jede teilnehmende Kapelle benannte ihre Musiker und welches Instrument sie spielen. Fünf freiwillige Dirigenten gaben jeweils drei Stücke nach ihrer eigenen Wahl an. Aus dem großen Pool der Musikerinnen und Musiker wurden nun die passenden Instrumente und ihre Spieler dazu gewählt. Diese bekamen ihre Noten mit einer Nummer des entsprechenden Orchesters. Alle Mitglieder eines Orchesters wurden dann aufgerufen und erfuhren ihren Dirigenten.

Roland Weckerle vom MV Bargen war einer der Dirigenten und leitete das zweite Orchester. Zum Auftritt begrüßte er seine Mitstreiter, gab ein paar Anweisungen und legte dann los. "Ich habe drei bekannte Stücke ausgewählt, die die meisten sicher schon mal gespielt haben", erklärte er. "Das erleichtert etwas die Aufgabe." Allerdings "muss ich mich schon auf die Musiker und ihr Können verlassen, was einen gewissen Reiz hat."

Auch für die Instrumentalisten war die Aktion eine Herausforderung. "Etwas Unsicherheit" habe er vor dem erste Auftritt schon versürt, meinte Andreas Witzleben von der Stadtmusik Engen. "Und es ist auch Spannung vorhanden, denn ich mache so etwas zum ersten Mal." Total entspannt, gelöst und richtig begeistert, schwärmte er nach dem Auftritt jedoch von der Aktion: "Das war ein richtiges Erlebnis, es hat ganz viel Spaß gemacht und verlangt geradezu nach einer Wiederholung."

Das Publikum, auch der Verbandspräsidenten Johannes Steppacher war anwesend, zeigt sich zufrieden und lobte die Auftritte mit der neuen Idee: "Das ist eine wunderbare Veranstaltung, eine hervorragende Idee und ein richtiger Höhepunkt der Blasmusik", lobt der Präsident. Zwei Schmankerl gab es noch: Zum Abschluss des Konzertnachmittags traten alle Musiker unter einer Leitung gemeinsam und mitten im Publikum auf. Tosender Applaus war die Belohnung für ihre reife Leistung. Und alle begeisterte dann als Höhepunkt die Blasmusikformation "Viera Blech" aus Tirol mit ihrer Blasmusik der Spitzenklasse.

Die Dachorganisation

Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee umfasst 86 Vereine. Das Verbandsgebiet ist in neun Bezirke aufgeteilt und erstreckt sich vom Randen im Westen, im Süden entlang der Grenze zwischen Deutschland und Schweiz bis Konstanz im äußersten Süd-Osten, über die Gemeindegebiete von Stockach und Mühlingen im Osten, bis hin zu Liptingen und Immendingen im Norden. Musikalische Fortbildung und unterstützende Beratung zur Vereinsführung bilden den Schwerpunkt der Verbandsarbeit. Der Verband fördert die Blasmusik und unterstützt seine angeschlossenen Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Er bietet vielfältige Angebote für Jugendliche. Dem Bezirk Hohenhewen gehören die Musikvereine Mühlhausen, Schlatt unter Krähen, Anselfingen, Welschingen, Bargen, Zimmerholz, die Stadtmusik Engen, Hattingen, Immendingen und Ehingen an. (jw)