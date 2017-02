Engen Narren stürmen Engener Rathaus

Die Narrenzunft übernimmt Macht im Rathaus. Bürgermeister Johannes Moser winkt derweil eine neue Karriere bei der Bahn – wegen seiner Pünktlichkeit.

Auch Engen und seine Teilorte sind jetzt fest in der Hand der Narren. Nur wenig zierte sich Bürgermeister Johannes Moser seine Macht an den Präsidenten der Narrenzunft Engen, Sigmar Hägele, abzugeben. Nicht ganz eindeutig sagen ließ es sich somit, ob er das schöne Wetter zum Nichtstun ausnutzen wollte, oder aber, wie er betonte, das Motto der Fasnacht "Enge, uf großer Fahrt" ausnutzen wollte: "Ihr braucht jetzt keine krumme Blicke auf uns werfe, wer so viel schafft, wird au mol verreise derfe." Dazu hatte er sich als Lokomotivführer ausbilden lassen, um auch bei der Reise die Route bestimmen zu können. Nur mit Protest gebe er kund, "ab dieser Stund regiert in Engen der Präsident mit seinem Narrenrat, diese schuldenfreie Stadt." Damit wollte er sich absichern, dass nicht hinterher behauptete werde, alles Geld hätten er und seine Verwaltung verprasst. "Denn blöd wär es am Ende, ohne Zweifel, wär alles Geld am Aschermittwoch dann zum Deifel."

Der abgesetzte Bürgermeister bedauerte noch, dass seine ganze Verwaltung auf eine Kreuzfahrt gehen dürfe und er nur zur Bahn. Doch er tröstete und lobte sich hiermit: "Dort mache ich Engen gewiss alle Ehre, und mit meiner Pünktlichkeit auch große Karriere. Und kann dazu noch, es wird euch nicht schaudern, dazu auch noch pausenlos plaudern." Dann verabschiedete er sich recht schnell, überreichte den Stadtschlüssel, beendete sein Gedicht: "Denn in ein paar Minuten beginnt meine Schicht. Zurücktreten, es fährt jetzt ab ein famoser, abgesetzter Bürgermeister Moser."

Nicht genug närrische Häme konnte Präsident Sigmar Hägele über den Bürgermeister ausschütten: "Was für ein Führer. Letztes Jahr kam er noch mit einer gleichnamigen Fluglinie." Aber diese "war wohl Schrott, deshalb ist er jetzt bankrott. Ja, wer nichts ist und nichts kann, der geht zur Bahn." Der Schultes solle dafür sorgen, ein paar Millionen locker zu machen, damit der Engener Bahnhof endlich saniert werden kann: "D' Engener Bahnhof sott mer dringend saniere, jetzt kascht dich dort mol engagieren."

Dann besann er sich aber auf seine eigentliche Arbeit im Rathaus in der närrischen Zeit und stellte seine "Dekrete" vor. Per Unterschrift solle die alte Halle weg, der Bauhof bekomme einen neuen Anhänger, damit die Christbäume und der Narrenbaum länger werden könnten, und überall sollen neuen Lampen ausgestellt werden, "damit das Schattenspringen und das nächtliche Treten in Hundehaufen" aufhöre.

