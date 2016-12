Engen Museum stellt 50 Scheller-Krippen aus

Die Engener Familie Scheller hat sich in dritter Generation dem Bau von Krippen verschrieben. Einen Überblick über den Ideenreichtum der Schellers verschafft das Städtische Museum Engen.

Ulrich und Urs Scheller aus Engen sammeln seit Jahren Holz, und zwar "alles was es gibt", denn sie haben eine gemeinsame Leidenschaft: das Krippenbauen. Von Wurzelhölzern über Pressspanholz bis zu feinmaserigen Hölzern ist in ihrer Sammlung alles zu finden. "Die werden für alle Konstruktionen und Eventualitäten gebraucht", erklärt Ulrich Scheller, "bei unserer Krippenkunst legen wir Wert darauf, dass alle Proportionen stimmen."

Das heißt, auch die Holzmaserung muss in Größe und Form zu den späteren Gesichtern der Krippenfiguren passen. Ulrich Scheller und sein Sohn Urs sind keine Krippenbastler oder Modellbauer. Ihre Krippen, die eine Tiefe von elf Zentimeter bis zu fünf Meter haben können, sind wohldurchdachte, in ihrer Architektur perfekte Bauwerke im Kleinformat. Jeder dieser individuell gestalteten Krippen geht eine Idee voraus, "ein Entwurf im Kopf", wie Urs Scheller es nennt. Wenn er eine Felsenhöhle im Wald bauen will, sucht er nach bildlichen Anregungen in der Natur: "Das hilft beim Krippenbau, eine Landschaft so real wie möglich zu gestalten."

Für Vater und Sohn muss eine Krippe in der Konstruktion bis ins Detail naturgetreu stimmen. "In den Proportionen sind wir die eigenen Architekten, und auch die Perspektive muss stimmen", betont Ulrich Scheller. Ebenso die Räumlichkeiten dieser oft großen Krippen. "Was wir machen, ist Bühnenbauen im Kleinen, wir versuchen, Illusionen zu erzeugen." Ihr Anliegen ist, dass diese Tradition weitergeführt wird und Wertschätzung erfährt.

Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis die bestmögliche Linienführung für eine Krippe erreicht ist. Durch die Linien der Gesamtkomposition soll das Auge auf das Wesentliche geführt werden. Ganz wichtig sei die Beleuchtung, die zentriere und lenke das Auge. "Mit Licht kann man klirrende Kälte ebenso wie die Wärme eines Feuers vortäuschen", weiß auch Urs Scheller aus langjähriger Erfahrung. Krippenbauen sei wie Malerei: "Nur dass wir dreidimensionale Bilder schaffen."

Er ist über seinen Vater in dritter Generation zum Krippenbauen gekommen: "Ich habe wollen müssen, in der Vorweihnachtszeit gab es nichts anderes als Krippen", verrät er. Das habe schon Wochen vorher begonnen. Seinem Vater erging es nicht anders. Dessen Vater Max Scheller war sozusagen Meisterschüler beim Offenburger Krippenbauer Karl Otto Schimpf und einer der ersten Schramberger Krippenbauer, der sich von der offenen Landschaftskrippe entfernte und zum Kastenkrippenbau überging. "Schon als Vierjähriger habe ich Krippen abgemalt. Für mich als Kind war Weihnachten ein Erleben", erinnert Ulrich Scheller sich an eine Krippe im Wohnzimmerbuffet, das seine Mutter zu den Festtagen ausräumte, um einer Krippe des Vaters Platz zu machen.

Das ist zu sehen

Das Städtische Museum Engen zeigt unter dem Titel "Kunstkrippen unserer Heimat" an rund 50 Krippen die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten von Max, Ulrich und Urs Scheller aus drei Generationen. Gezeigt werden Kasten-, Höhlen-, Ruinen-, Wurzel- und Rundkrippen. Die Ausstellung ist bis zum 15. Januar zu sehen. Geschlossen ist an diesen Tagen: Samstag, 24., Sonntag, 25., und Samstag, 31. Dezember, sowie Sonntag, 1. Januar.