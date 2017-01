Engen Möglicher Verstoß gegen Tierschutzgesetz: Offene Fragen nach Polizeieinsatz in Engen

Möglicher Verstoß gegen Tierschutzgesetz: Offene Fragen nach Polizeieinsatz in Engen

Haben die Polizisten sich falsch verhalten? Vor allem diese Frage beschäftigt nach einem Vorfall in Engen Ende Oktober nicht nur Tierfreunde und viele Bürger, sondern auch die Staatsanwaltschaft Konstanz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vertreter der internationalen Tierschutzorganisation "Animals need us" (ANU) brachten wie schön öfters mithilfe einer Partnerorganisation adoptierte Katzen aus Rumänien zu einem Treffpunkt in Engen, wo die neuen Besitzer sie abholten. Eigentlich klappte auch alles, doch ein Engener Bürger vermutete illegalen Welpenhandel und rief die Polizei. Das Verhalten eines Teils der Einsatzkräfte schildern die Tierfreunde als schroff und sogar schädigend gegenüber den Tieren. Eine Katze starb später, weitere wurden mutmaßlich durch Stress und Kälte krank (SÜDKURIER berichtete). Es folgten nicht nur Beschwerden über die Polizisten, sondern auch eine Anzeige wegen Tierquälerei.

Jetzt, knapp zwei Monate nach dem Vorfall, laufen die Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz noch, erklärte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Die Fahrer aus dem Ausland, bei denen der Verdacht eines Verstoßes gegen die Lenkzeiten im Raum gestanden hatte, wurden laut Andrea Schaller von ANU bisher nicht mehr von der Polizei kontaktiert. ANU setzte inzwischen seine Arbeit fort, doch bei einem Transport mit vermittelten Katzen im Dezember gab es wieder Probleme mit der Polizei, obwohl alles vorher bei der Polizei angemeldet war, erzählt Schaller.

Der Vorfall im Oktober hat seine Spuren hinterlassen: "Wir haben einen finanziellen Schaden und einige Katzen sind nach dem Vorfall krank geworden", erklärt Schaller. Kurioserweise habe es nach dem Bekanntwerden der Ereignisse im Internet und über die Presse vermehrt Anfragen aus der Umgebung von Engen gegeben, ob die internationale Organisation bei Kastrationen oder dergleichen vor Ort helfen könnten.

Bei Tierschutzorganisationen wie ANU, aber auch allen deutschen Tierheime funktioniert die Vermittlung von Hunden, Katzen und Co. ähnlich. Der Unterschied ist nur, dass Tiere aus Tierheimen aus Deutschland stammen und manche Organisationen das Ziel haben, herrenlose Katzen oder Hunde zum Beispiel aus Spanien oder Griechenland zu vermitteln. Die Organisationen, die überwiegend anerkannte Vereine sind, und die Tierheime geben die Tiere gegen eine Schutzgebühr ab. Diese variiert in der Höhe je nach Tierart und ob das Tier kastriert oder unkastriert abgegeben wird.