Engen "Mitmachen Ehrensache" erbringt über 6000 Euro

Der Erlös der Aktion "Mitmachen Ehrensache" im Hegau kommt der Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis zugute.

Spannung lag in der Luft, als Kreisjugendpfleger Stefan Gebauer die Spendensumme der Aktion "Mitmachen Ehrensache" im Schülertreff Chill Out des Anne-Frank-Schulverbunds verkündete. Blatt für Blatt verteilte Gebauer die Ziffern der Summe an die Schüler, bis schlussendlich stattliche 6115,50 Euro abzulesen waren. Die Vertreter des Hospizvereins Konstanz freuten sich über die Unterstützung und die Schüler und Organisatoren staunten angesichts der Summe.

Für einen Tag hatten 229 Schüler von der Rielasinger Ten-Brink-Schule, vom Gottmadinger Eichendorff-Schulverbund, vom Schloss Gaienhofen und vom Anne-Frank-Schulverbund in Engen bei der landesweiten Aktion mitgemacht. Alle Schüler hatten sich einzeln oder im Klassenverbund eine Arbeitstelle für einen Tag bei einem regionalen Unternehmen gesucht und einen Tag gearbeitet, anstatt die Schulbank zu drücken. Insgesamt kamen so 1198 Arbeitsstunden bei 181 Arbeitgebern zusammen. Landesweit beteiligten sich rund 9000 Schüler an der Aktion, die schon zum elften Mal stattfand.

Der Spendenerlös wird für die Kindertrauergruppe des Hospizvereins verwendet. "Hier können sich Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an drei Samstagen ihrer Trauer widmen, wenn sie einen wichtigen Menschen verloren haben", erläuterte Alexandra Maigler vom Hospizverein. Oft stünden die Kinder mit ihren Fragen im Alltag alleine da. In der Gruppe könnten sie ihre Gefühle offen ausdrücken. Catia die Fiore, Schulsozialarbeiterin an der Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen, betonte die zweifache Wirkung der Aktion. Neben dem ehrenamtlichen Engagement diene der Aktionstag den Schülern auch dazu, einen Tag in einen Beruf hineinzuschnuppern. Diese Chance nahm die 14-jährige Selina Tress bei Metallbau Kleiner in Eigeltingen war. Florian Fehmann (16) durfte im Engener Rathaus helfen und Dana Haug (13) arbeitete bei der Singener Firma Breyer. "Es war eine gute Gelegenheit zum Reinschnuppern", resümierte Selina Tress, die sich mit drei weiteren Schülerinnen eigens weiterbilden ließ, um künftig andere Kinder und Jugendliche für die Aktion zu motivieren.