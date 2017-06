Engen Meinung ist kein Kündigungsgrund: Arbeitsgericht kassiert Kündigung

Eine Bankangestellte der Sparkasse Engen-Gottmadingen wurde entlassen, weil sie gegenüber Kollegen ihre Meinung zu einer betrieblichen Auseinandersetzung geäußert hatte. Die Kündigung wurde jetzt vom Arbeitsgericht Radolfzell kassiert.

Vor dem Arbeitsgericht in Radolfzell fand ein Verfahren statt, bei dem es um die grundgesetzlich verankerte Meinungsfreiheit ging. Der Fall: Eine langjährige Beschäftigte der Sparkasse Engen-Gottmadingen hatte gegen die außerordentliche Kündigung geklagt, die am 24. Januar 2017 von der Bank gegen sie ausgesprochen worden war.

Ihr war vorgeworfen worden, Mobbingvorwürfe gegen den ihr unmittelbar vorgesetzten Abteilungsleiter erhoben und diese auch öffentlich geäußert zu haben. Dies wurde vom Arbeitsgericht offensichtlich nicht so gesehen, denn es gab der Klage statt und erklärte die fristlose Kündigung der Sparkasse vom 24. Januar 2017 für unwirksam. Wie vom Rechtsanwalt der Klägerin, dem Fachanwalt für Arbeitsrecht Rolf Stagat aus Konstanz, am Montag dem SÜDKURIER auf Anfrage mitgeteilt wurde, ordnete das Gericht ferner die Weiterbeschäftigung der Klägerin in ihrer bisherigen Funktion an.

Diese Weiterbeschäftigung ist allerdings bis zum 30. September 2017 befristet, weil die Klägerin schon vor der außerordentlichen Kündigung der Sparkasse Engen-Gottmadingen ihrerseits zum 30. September 2017 gekündigt hatte. Hierzu war es gekommen, als sie bei einem Personalgespräch am 11. Januar 2017 mit ihren beruflichen Vorstellungen, wie sie es vor dem Arbeitsgericht formulierte, "nicht durchdringen" konnte.

Als sie dann an den folgenden Tagen in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch in einer Whatsapp an die ihr unterstellten zehn Auszubildenden der Sparkasse nicht nur die Tatsache der eigenen Kündigung mitteilte, sondern auch ihre persönliche Sicht der Dinge dazu darlegte, wobei sie erneut Vorwürfe gegen ihren Abteilungsleiter erhob, wurde sie zunächst von der Arbeit freigestellt und dann am 24. Januar 2017 außerordentlich gekündigt.

In der zweieinhalbstündigen mündlichen Verhandlung vor dem Arbeitsgericht in Radolfzell führte der Rechtsanwalt der Sparkasse unter anderem aus, die Klägerin habe keineswegs nur auf entsprechende Fragen ihrer Kolleginnen und Kollegen zur Kündigung geantwortet, sondern sei durchaus, wie er es nannte, "pro aktiv" vorgegangen. So habe sie am 12. Januar 2017 die zehn Auszubildenden der Sparkasse, die ihr als Ausbildungsbeauftragten unterstellt waren, in einer Whatsapp nicht nur über ihr Ausscheiden informiert, sondern hierbei Vorwürfe gegen Vorstand und Abteilungsleiter erhoben. Sie habe damit die Situation "nicht beruhigt, sondern nachgerade geschürt". Damit habe sie das grundgesetzlich geschützte Recht der freien Meinungsäußerung überschritten.

Dieses hatte zuvor der Rechtsanwalt der Klägerin mit Nachdruck eingefordert. Die Klägerin sei bei den Gesprächen mit der Kollegenschaft schließlich nicht gegen einschlägige Rückfragen geschützt gewesen und habe das Recht auf Darstellung ihrer Sicht der Dinge gehabt. Das betreffe auch die Whatsapp an die Auszubildenden. Vor allem dies war von der Sparkasse als Begründung der außerordentlichen Kündigung genannt worden. Sie sei keineswegs an die Öffentlichkeit gegangen, wie von der Sparkasse behauptet, es seien "Mitarbeiter und nicht die Öffentlichkeit gewesen", denen gegenüber sie ihren Standpunkt dargelegt habe.

Klägerin geht es ums Grundsätzliche

Strittig sei mithin das Thema der Verknüpfung von Sachaussage und Meinungsäußerung, fasste die Vorsitzende des Radolfzeller Arbeitsgerichts, Sabine Adam, den Kern der unterschiedlichen Meinungen in der mündlichen Verhandlung in Radolfzell zusammen. Damit zog sie sich mit den Beisitzern zur Beratung zurück, aus der sie mit einem Vergleichsvorschlag zurückkehrte. Dieser wäre auf einen finanziellen Ausgleich für die Klägerin hinausgelaufen. Während die Sparkasse damit einverstanden gewesen wäre, lehnte die Klägerin dies ab und forderte eine richterliche Entscheidung mit den Worten, sie fühle sich "über Jahre hinweg schlecht behandelt". Daraufhin beendete Richterin Adam die Verhandlung und kündigte die Entscheidung für die Folgetage schriftlich an. Diese ist nun gefallen, die Begründung wird in den nächsten Wochen nachgeliefert.

Stellungnahmen zum Urteil

Der Konstanzer Fachanwalt für Arbeitsrecht, Rolf Stagat, als Vertreter der Klägerin zeigte sich am Montag gegenüber dem SÜDKURIER zufrieden mit der Entscheidung des Radolfzeller Arbeitsgerichts. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Begründung äußerte er die Annahme, dass das Gericht mit seinem Entscheid seiner Ansicht zur Meinungsfreiheit am Arbeitsplatz gefolgt sei. Zur Weiterbeschäftigung seiner Mandantin bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen wies der Anwalt darauf hin, dass er auf Nachfrage der Vorsitzenden in der Verhandlung in Radolfzell den entsprechenden Antrag gestellt habe. Auch dem sei vom Gericht entsprochen worden. Der gleichfalls vom SÜDKURIER befragte Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Jürgen Stille, mochte keine Stellungnahme abgeben, weil ihm das Urteil noch nicht vorlag. Doch erklärte er auf eine erste Anfrage des SÜDKURIER bereits am Montag unter anderem, das erstinstanzliche Urteil sei "noch kein endgültiges Urteil". Das werde erst vom Berufungsgericht gefällt. (ex)