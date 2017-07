Engen Marketing Verein Engen stellt sich neu auf

Der Vorstand ist nach einer Neuwahl der Beisitzer inzwischen wieder komplett. Die Mitglieder sprachen sich in der Versammlung allerdings gegen eine professionelle Geschäftsführung aus

Engen – Bewegung ist wieder in den Marketing Verein Engen (MEV) gekommen. Der gesamte Vorstand, bis auf ein Mitglied, war aus Verärgerung über eine Entscheidung des Gemeinderats zur finanziellen Unterstützung des Vereins zurückgetreten. Eine erste anberaumte Mitgliederversammlung fand keine Nachfolge. Erst im zweiten Anlauf übernahmen Berta Baum als Vorsitzende und Johanna Schaardt (Kasse) Verantwortung und wurden als neuer Vorstand gewählt. Bei der Mitgliederversammlung im Cubistar standen nun Wahlen für die Beisitzer und eine Aussprache über eine eventuelle Besetzung der Stelle eines geschäftsführenden Vorstands auf der Tagesordnung. Dieser Punkt führte zu einer lebhaften Diskussion unter den anwesenden Mitgliedern.

Unter dem alten Vorstand war eine Sekretärinnen-Stelle eingerichtet worden zur Leitung des Büros und Erledigung der anfallenden Büroarbeiten. Die meisten Mitglieder waren der Meinung, dass eine solche Stelle genüge, bezahlbar sei und eine offizielle Geschäftsführung nicht nötig. Die Büroarbeiten sowie die Kasse übernimmt nun Johanna Schaardt.

In einem ersten Überblick zur Arbeit des Vorstands erklärte Berta Baum, "dass sie derzeit dabei sei, die Unterlagen der Vergangenheit zu sichten sowie neue Mitglieder zu werben. Ich bin unter den Mitgliedern auf offene Ohren gestoßen und habe große Unterstützung erhalten", was sie zuversichtlich gestimmt habe. Auf die Frage eines Mitglieds, warum eine erste Einladung so kurzfristig gekommen sei und offensichtlich nicht alle Mitglieder erreicht habe, erklärte Berta Baum, dass ihr nicht alle Mitgliederlisten vorlagen oder sie sie noch nicht gefunden habe.

Sie ergänzte: "Außerdem wollten wir testen, wie schnell sich die Geschäftsleute melden, sollte eine Entscheidung mal kurzfristig sein. Marketing hat meiner Meinung auch etwas mit schneller Reaktion auf Veränderungen zu tun."

Außerdem sollten sich ihr zufolge die Mitglieder zunächst zwanglos treffen, sich austauschen und auch eine paar Momente der Erholung und Entspannung genießen können, erläuterte die Vorsitzende. Sie hatte für die Mitglieder, die sich zur Veranstaltung sehr schnell angemeldet hatten, eine kleine Aufmerksamkeit bereit.

Bürgermeister Johannes Moser leitete im Anschluss die Wahl der Beiräte. Er nutzte die Gelegenheit, sich für die Bereitschaft der Mitglieder zu bedanken, den MEV in neuer Formation zu unterstützen und sagte die volle Unterstützung des Gemeinderats und der Stadtverwaltung zu. Im Beirat sind der Bürgermeister und fünf Vereinsmitglieder vertreten, die die fünf Säulen des MEV repräsentieren. Berta Baum dankte allen Gewählten für ihre Bereitschaft mitzuwirken und freute sich, "über die gute Durchmischung mit Geschäftsfachleuten der verschiedensten Sparten vom Tourismus über Gewerbe bis zu Unternehmern."

Die Stadt Engen hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Kräfte zu bündeln und auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, um so die Potenziale der Stadt Engen optimal zu nutzen. Der Verein Marketing Engen soll Motor und Koordinator zugleich sein. Ziel des Vereins ist die Förderung der Attraktivität der Stadt Engen im Interesse ihrer Bürger wie auch der Besucher sowie die Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität. Standortmarketing wird als strategisch ausgerichteter, übergreifender und ganzheitlicher Begriff verstanden. Es soll für eine nachhaltig wirkende Struktur sorgen, die dem Standort eine langfristige Attraktivitätssteigerung garantiert. Informationen: www.Engen.de