Engen Makler kassiert zu Unrecht Provision - Amtsgericht spricht Engener Ehepaar Recht zu

1500 Euro Provision muss ein Makler aus Freiburg an ein Engener Ehepaar zurückzahlen, so das Urteil des Freiburger Amtsgerichts. Hinzu kommen die Zinsen für die Provision sowie die Gerichtskosten.

Der Makler habe von der wohnungssuchenden Familie rechtswidrig ein Honorar für eine Wohnungsvermittlung gefordert, hätten die Richter entschieden, denn er sei zuvor vom Eigentümer beauftragt worden, berichtet Winfried Kropp, Pressesprecher des Mieterbunds Bodensee.

Auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtet das Ehepaar von der Wohnungsbesichtigung in einem Engener Ortsteil, bei dem noch zwei weitere Interessenten vor Ort waren. Die Eheleute, die namentlich nicht genannt werden möchten, seien schon seit längerem auf der Suche nach einer geeigneten Mietwohnung in Engen gewesen. Als ihnen Makler Franz Thomas bei der Besichtigung den Vertrag mit einer Entschädigungsforderung von 1500 Euro vorlegte, fürchteten sie die Wohnung ohne Unterschrift nicht zu bekommen. "Drei Tage nach der Besichtigung kam schon die Forderung nach dem Geld. Vor der Zahlung hatten wir noch keinen Kontakt zu dem Vermieter", berichtet die Engenerin. Erst nachdem die volle Summe beim Makler angekommen war, hätten sie erstmals mit dem Hauseigentümer und Vermieter aus Freiburg sprechen können. "Im Gespräch erzählte der Besitzer, dass er bereits eine Provision an den Makler gezahlt habe", schildert die Frau. Mit dem Gefühl, betrogen worden zu sein, wandten sich die Eheleute an den Mieterbund Bodensee. Mit dessen Hilfe forderten sie das Geld zurück.

Neue Regeln für Provision

"Die Wohnungssuchenden erhielten den Mietvertrag nur, weil sie sich gegenüber dem Makler verpflichtet hatten, ihm eine Provision zu bezahlen", erläutert Winfried Kropp die Situation. Diese erzwungene Vereinbarung sei "nichtig", urteilte das Freiburger Amtsgericht. Der Mieterbund hoffe, dass dieses Beispiel bei Maklern abschreckende Wirkung habe, sagt der Mieterbund-Vorsitzende Herbert Weber. Seit einer Änderung der Rechtslage im Jahr 2015 gilt bei Provisionszahlungen das sogenannte Bestellerprinzip: Wer den Makler beauftragt, bezahlt diesen auch. Damit habe der Gesetzgeber Vereinbarungen zwischen Wohnungseigentümern und Maklern, die einseitig zu Lasten der Mieter gehen, verhindern wollen, beschreibt Weber.

Makler verteidigt sich

Der Makler habe sich zunächst uneinsichtig gezeigt, so der Sprecher des Mieterbunds. Auch im Gespräch mit dem SÜDKURIER beharrte Makler Thomas auf seinem Standpunkt, rechtlich einwandfrei gehandelt zu haben. Er habe die Mietersuche selbstständig übernommen und habe bereits in der Anzeige auf die Provision hingewiesen. "Es ist immer eine Sache der Auslegung", so der Makler zum Urteilsspruch. Nach der aktuellen Rechtslage gebe es für Makler nichts mehr zu verdienen. Es seien keine Aufträge mehr da, weil die Verkäufer die Makler nicht bezahlen wollten, beklagt Franz Thomas. Früher habe er bei beiden Seiten, Eigentümer und Mieter, Provision berechnet. "Die Sache ist noch zu neu, da gibt es noch keine richtige Rechtssprechung", so die Haltung des Maklers trotz Urteils. Er ist davon überzeugt, dass sich die aktuelle Regelung wieder ändern werde. Er selbst sei nach diesem Fall aus dem Maklergeschäft ausgestiegen, gab er zu verstehen.

Mieterbund-Sprecher Kropp erläutert, dass es sich auch bei einer "Entschädigung", wie in diesem Fall, um eine Maklerprovision handle. Obendrein hätte der Makler eine zu teure Provision verlangt. Er hätte maximal zwei Kaltmieten verlangen dürfen. Mit 1500 Euro habe er über dieser Grenze gelegen. "Das Urteil aus Freiburg zeigt: Mieter können sich erfolgreich gegen Abzocke bei Maklerprovisionen wehren", sagt Herbert Weber.

Anwalt für Mieter

Der Deutsche Mieterbund ist der Dachverein örtlicher Mietervereine. Im Landkreis Konstanz kümmert sich der Mieterbund Bodensee um die Belange der Mieter. Der Tätigkeitschwerpunkt des Mieterbundes liege nicht auf Gerichtsprozessen wie im hier geschilderten Fall, sondern auf der Beratung und Hilfe bei Nebenkostenabrechnungen und Mieterhöhungen, erläutert Sprecher Winfried Kropp. Der Mieterbund Bodensee hat rund 7500 Mitglieder und führt jährlich etwa 5000 Mieterberatungen im Landkreis Konstanz und dem Bodenseekreis durch.