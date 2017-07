Engen Kulisse der Engener Altstadt sorgt für ein Fest mit viel Flair

Welche Städte verfügen über ein so schönes Wohnzimmer wie Engen? Das lockte am Wochenende Menschen aus der ganzen Region an – und auch viele Urlauber.

Das Altstadtfest in Engen lockte bei seiner 38sten Auflage wie gewohnt viele Besucher in die Innenstadt. Schon am Samstag boten die Musikvereine und Kleinkünstler ein vielseitiges Programm an, das vor allem Kindern und Familien gefiel. Bereits ab 8 Uhr konnten die Gäste über den Kinderflohmarkt schlendern, bevor Bürgermeister Johannes Moser um 11 Uhr das Fest offiziell eröffnete. Er bedankte sich bei allen Teilnehmern, dem Bauhof, dem Altstadtfestausschuss, dem Orga-Team von der Verwaltung mit Peter Freisleben und Carmen Mangone, sowie der Polizei, dem DRK und der Feuerwehr. Insgesamt trugen 63 Vereine, soziale Einrichtungen und Einzelhändler das Ihre zum Altstadtfest bei.

Neu war in diesem Jahr der Feierabend-Hock am Freitag im alten Stadtgarten, den der Hegauer FV und der Reitclub Schoren ins Leben gerufen haben. Nach dem Standaufbau konnten Vereine, Altstadtfestbetreiber und viele Besucher den Abend ausklingen und sich auf das Fest einstimmen lassen. Der Abend war allerdings größtenteils ins Wasser gefallen, was aber – wie es hieß – alle mit Humor genommen hätten. „Wir hoffen, dass sich das Wetter heute hält“, meinte beispielsweise Johannes Moser am Samstag. Die Hoffnungen der Veranstalter wurden dann bis auf kleinere Schauer auch tatsächlich erfüllt: Trotz starker Gewitter im ganzen Hegau hat es in Engen erst angefangen zu regnen, als das letzte Musikstück um Mitternacht ausklang.

Problematischer war das Wetter für die Vorbereitungen auf das Fest am Freitagabend: Immerhin blieben alle Stände unbeschadet – nur die Engener DLRG musste mit Totalschaden absagen, von Pavillon, Planen und Seilen war nichts mehr übrig (siehe auch „Am Rande“ auf Seite 16). So blieben den Besuchern die berühmten Wraps des Vereins dieses Jahr verwehrt.

Den Besuchern gefällt das Altstadtfest offensichtlich. Barbara Palm aus Watterdingen beispielsweise besuchte das Fest mit ihrer Familie. „Es ist ein sehr sympathisches Fest vor genialer Kulisse. Am besten gefallen uns die vielen Kleinkünstler.“ Neben den professionellen Shows bietet das Altstadtfest auch immer Platz für die Jugend, beispielsweise in Form von Nachwuchsbands. Torsten Heggemann von der Stadtmusik Engen war mit seinen Musikerkollegen im Einsatz: „Die Stimmung ist sehr gut und die Leute sind freundlich. Wegen der Hitze ist mittags immer weniger los, aber am Abend wird es hoffentlich voll.“ Bürgermeister Moser betonte den touristischen Aspekt des Festes. „Gerade auswärtige Gäste, die heute zum ersten Mal in Engen sind, sind von unserer Altstadt überwältigt und manch einen zieht es wieder hier her.“ Der Erfolg des Festes demonstriere auch den vorbildlichen Zusammenhalt der Teilnehmer und fördere das Vereinsleben in Engen.

„Ein sehr schönes Fest“, findet auch Franco Rose, Jugendleiter der DLRG Engen. Dass der Stand dem Wetter nicht gewachsen war sei zwar schade, aber der Verein nahm’s gelassen. Statt der Arbeitseinsätze konnten die Mitglieder das Fest selbst genießen.



Das Altstadtfest

