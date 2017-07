Engen Kreisstraße sorgt weiter für Zündstoff

Nach Motorrad-Unfällen auf Strecke zwischen Engen-Bittelbrunn und Honstetten wird der Zustand über die Fahrbahn harsch kritisiert

"Nach dem SÜDKURIER-Artikel gab es bei uns hitzige Diskussionen", schildert die Honstetter Unternehmerin Anke Schuler. Im Anschluss an einen Zeitungsbericht über Reaktionen auf eine Serie von Motorrad-Unfällen auf der Kreisstraße zwischen Bittelbrunn und Honstetten stehen vor allem die Ausschilderung von Splitt auf der Straße, deren maroder Zustand, das Fahrverhalten der Motorradfahrer und die vorübergehende Sperrung der Strecke im Blickpunkt. Dazu gibt es auch im sozialen Netzwerk Facebook auf dem SÜDKURIER-Portal Hegau-Echo viele Kommentare. Ein von einem Motorradfahrer gefordertes Verkehrszeichen mit der Aufschrift "Rollsplitt" wird laut Landratsamt Konstanz in der Straßenverkehrsordnung durch ein anderes ersetzt, das mit Symbolen auf Rollsplitt und schlechten Straßenbelag hinweist. In der Welschinger Ortstraße "Auf Löbern" steht noch ein mobiles Verkehrszeichen mit der Aufschrift "Rollsplitt", gilt aber laut dem Engener Ordnungsamtsleiter Axel Pecher als Auslaufmodell und wird nur an kleineren Baustellen eingesetzt.

"Wir sind vor allem ungehalten darüber, dass die Strecke nach den Motorrad-Unfällen einige Tage lang gesperrt war. Einige unserer Mitarbeiter, die aus Richtung Engen kommen, mussten große Umwege fahren", sagt Anke Schuler. Auch die entgegengesetzte Richtung werde von vielen Pendlern genutzt. "Und für den Rettungsdienst ist diese Verbindung zwischen Honstetten und Bittelbrunn von enormer Wichtigkeit", betont sie. "Außerdem wird gemunkelt, dass die Verkehrsbehörde einen Streckenabschnitt wegen des schlechten Zustands ganz sperren will", so Anke Schuler. "Unsere Mitarbeiter berichten, dass Motorradfahrer deutlich zu schnell unterwegs sind. Dabei hat es mit Honstetter Bikern meines Wissens noch keine Unfälle gegeben", erklärt sie.

"Tatsächlich ist eine Grundsanierung längst überfällig. Wer sich aber einen Helm aufsetzt, muss sich auch selbst an die Nase fassen, wenn er nicht erkennt, dass ein Schild Tempo 30 auf eine erhebliche Gefahr hinweist", kommentiert Markus J.M. Bihler auf Hegau-Echo. Ivana-Maria Brizic gibt zu bedenken: "Es ist sehr problematisch, dass die bestreuten Stellen sich direkt hinter Kurven befinden, die nicht einsehbar sind. Wenn man in der Schrägen auch mit 30 Stundenkilometern plötzlich unerwartet auf Rollsplitt landet, passiert viel zu schnell etwas, meistens durch den Schreck", schreibt Ivana-Maria Brizic. "Wer meint, Tempo 30 und den Rollsplit mit dem modernen elektronischen Fahrer-Assistenzsystem überlisten zu können, den belehrt die Physik eines Besseren", betont Uwe Zirell.

"Der Kreis macht es sich einfach und stellt Schilder auf mit der Bezeichnung Fahrbahnschäden und sieht sich aus der Verantwortung", wettert der Eigeltinger Josef Honold in einer Lesermeinung. "Es gingen schon viele Räder und Reifen durch gefährliches Ausweichen auf die Randsteine kaputt", so Honold. "Schon unter dem früheren Landrat wurde versprochen, diese Straße herzurichten. Muss es zuerst Tote geben, bevor die Straße saniert wird?", fragt sich der Eigeltinger.

"Bei der Kreisstraße zwischen Bittelbrunn und Honstetten handelt es sich nicht um eine Unfallhäufungsstelle. Mit täglich etwa 700 Fahrzeugen ist sie eine gering befahrene Kreisstraße und hat damit eine eher untergeordnete Bedeutung im Straßennetz", schildert Benedikt Graf, Pressesprecher des Landratsamtes Konstanz. "Ein Ausbau einer Straße erfordert einen planerischen Vorlauf. Zudem müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt sein. Beides ist aktuell noch nicht gegeben", so Graf. Der Landkreis untersuche derzeit, wie zumindest durch kleinere Instandsetzungsmaßnahmen Verbesserungen umgesetzt werden könnten. Der teerhaltige Belag erschwere allerdings schnelle größere Ausbaumöglichkeiten. "Derzeit gibt es keine Überlegungen, einen Teil der Strecke dauerhaft zu sperren", betont Graf.

2016 gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz (Landkreise Sigmaringen, Konstanz, Bodenseekreis, Ravensburg) vier tödliche Unfälle, an denen Motorräder (auch Leichtkrafträder) beteiligt waren, 2017 sind es bisher schon zehn. Der Trend ist ansteigend und laut Polizei vermutlich auf das gute Wetter zurückzuführen. 2017 sind vier Motorradfahrer im Landkreis Konstanz zu Tode gekommen. Bei fünf der 2016 und 2017 insgesamt 14 tödlichen Motorradunfälle war erhöhte Geschwindigkeit zumindest eine der Unfallursachen.