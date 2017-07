Engen Kindergarten stellt sich veränderten Strukturen

Der Kindergarten St. Martin feierte in Engen den 50. Geburtstag.

"Im Kindergarten, im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an. Und wenn sie groß sind fragen sie sich irgendwann, wie nur die Zeit so schnell vorübergehen kann." Sicherlich berührten diese Zeilen des Kinderliedes einen Großteil der Gäste bei der Feier zum 50. Geburtstag des Kindergartens St. Martin in Engen. Ganz tief "Tante Gisela", Gisela Martin, langjährige Erzieherin in der Einrichtung und "Tagesmutter mehrerer Generationen", wie ihr liebevoller Einsatz beschrieben wurde. Bei ihrer Ehrung bekam nicht nur Leiterin Margot Herrmann feuchte Augen.

Eine sehr familiäre Feier hatte das Team des Kindergartens vorbereitet und bescherte nicht nur den zahlreichen Gästen ein paar erbauliche Stunden der Freude und Erinnerung, sondern auch den 91 Kindern eine Bühne für ihre mit ganz viel Herzblut vorgestellten Darbietungen. Musikalisch umrahmte würdevoll die Jugendkapelle der Stadtmusik Engen unter der Leitung des neuen Dirigenten Friedrich Köck.

Die wechselhafte Geschichte des Kindergartens stellte Bürgermeister Johannes Moser in seinem Grußwort vor. Der Kindergarten sei der älteste in Engen und könne nicht nur auf 50 Jahre zurückblicken, hatte der Bürgermeister recherchiert. 1962 beschloss der Stiftungsrat, einen neuen modernen Kindergarten zu bauen, der Oktober 1966 bezogen werden konnte. Er kostete damals 325 000 DM. Er wurde bis 2012 von der katholischen Gemeinde betrieben und dann von der Stadt Engen übernommen. "Wobei die Konzeption beibehalten wurde", so der Bürgermeister.

"Viele Omas und Opas, die heute ihre Enkel begleiten, haben den Kindergarten persönlich kennen und schätzen gelernt, als ein Ort der Freude aber auch des Lernens von sozialen Kompetenzen", erinnerte Leiterin Margot Herrmann. "In all den vergangenen Jahren allerdings hat sich die Strukturen des Kindergartens wesentlich verändert, so die Leiterin. "Unsere Aufgaben haben in der Entwicklung an Bedeutung zugenommen. Von der ehemaligen Betreuungseinrichtung zu einer pädagogischen Einrichtung mit dem Ziel, individuelle Entwicklung zu fördern, soziale Kompetenzen zu vermitteln und auf die Schule vorzubereiten." Ihr Dank galt "unserem Team und allen, die in den 50 Jahren ihren Anteil an der positiven Weiterentwicklung hatten."

Herzliche Glückwünsche des Elternbeirates überbrachte die Beiratsvorsitzende Katja Teloy. "Wir bedanken uns für den vorbildlichen Einsatz der Erzieherinnen und für ganz viel Liebe für unsere Kinder", betonte sie. Dank überbrachte sie aber auch für die Stadt und ihr beispielhaftes Konzept der Familienfreundlichkeit. Höhepunkt der Jubiläums-Feier waren die Auftritte der kleinen Künstler. Mit voller Inbrunst, großem Eifer und ebensolchem Stolz auf ihre Kostüme stellten sie das Gelernte unter Beweis und winkten freudig Eltern und Großeltern im Publikum. Die fröhlichen Singspiele rundeten das Geschehen großartig ab. Stehender und langer Applaus waren der Lohn, den die Kinder sichtlich auch genossen.

Die Einrichtung

Im Kindergarten St. Martin fühlen sich Führungen und Angestellte offensichtlich wohl. Es gab wenig Fluktuation. In den 50 Jahre gab es nur fünf Leiterinnen und wenig Wechsel bei den Erzieherinnen. Der Großteil von ihnen gehört meist seit über zehn Jahre zum Team.

Nach der Übernahme 2012 investierte die Stadt Engen kräftig in den Kindergarten. Insgesamt investierte sie rund 2,2 Millionen Euro in die Kundenbetreuung und in jeden Kindergartenplatz 3360 Euro. Zusammen mit den Krippenplätzen sogar 4100 Euro. Anstehendes Vorhaben beim Kindergarten St. Martin sind eine räumliche Erweiterung und sowie wärmedämmende Veränderungen.