Die Polizei sucht nach zwei Verdächtigen, die am Samstag in Engen Kinder angesprochen haben sollen.

Laut Polizei wurden zwei Kinder nach deren Schilderungen am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka und Aldi in der Engener Hegaustraße von zwei unbekannten, etwa 30 bis 40 Jahre alten Männern angesprochen. Die Unbekannten sollen sich dabei in einem angrenzenden Gebüsch versteckt, die Kinder zu sich gerufen und auf sexuelle Handlungen angesprochen haben.



Die beiden Kinder rannten anschließend in die Aldi-Filiale und stellten sich dort neben Kunden, worauf die Männer nach den Einlassungen der Kinder ihre Verfolgung aufgegeben haben und mit einem Auto weggefahren sein sollen. Der etwa 30-Jährige trug laut Zeugenbeschreibung einen Dreitagebart, dunkle, vorne nach oben gegelte und seitlich kurz rasierte Haare und ein kariertes Hemd, darunter ein T-Shirt mit Totenkopfmotiv, eine Mütze mit nach hinten zeigendem Schild und eine graue Jogginghose. Sein etwa 40-jähriger Begleiter hat kurze, schwarze Haare und trug eine gelb-beige Jacke.



Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen zu melden, Tel. (07733)9 40 90 zu melden.