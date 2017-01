Engen Kinder brauchen Sicherheit und Risiko: Vortrag von Kinderarzt und Buchautor

Kinderarzt und Buchautor Herbert Renz-Polster referiert in der Engener Stadtbibliothek zum Thema kindliche Entwicklung. Er tut das ziemlich unterhaltsam und nicht ohne Spitzen gegen die heutige Erziehungskultur und ihre sogenannten Bildungsinseln.

„Was ist das größte Risiko für ein Kind? Eine Kindheit ohne Risiko, ohne Bewegung und zu wenig Körperlichkeit“, lautete eine der Kernthesen, die der Kinderarzt und Buchautor Herbert Renz-Polster an seine interessierten Zuhörer in der gut besuchten Stadtbibliothek richtete. Im Rahmen des Elternforums ging der Kinderexperte auf die spannende Frage ein, was Kinder brauchen, um später einmal starke Erwachsene zu werden.

Zunächst skizzierte der Kinderarzt die Hilflosigkeit, mit welcher Menschenkinder, ganz im Gegensatz zu Tierkindern, in diese Welt geboren werden. „Menschen werden als absolute Pflegefälle geboren“, so Renz-Polsters spitze Formulierung. Aus dieser Situation resultiere von Natur aus ein starkes Bindungsbedürfnis an die Eltern, die ihr Kind versorgen und ihm Schutz bieten. Genau diese intensive Beziehung sei der Schlüssel für das Kind, um sich entwickeln zu können. „Wenn ein Kind sich geborgen fühlt, dann wird es aktiv und wach“, so Renz-Polster. Dieses Aktiv-Sein aus sicherer physischer wie emotionaler Umgebung heraus machte der Autor als den Entwicklungsmotor bei Kindern aus. Für Renz-Polster steht fest, dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen müssen, um sich in einer stetig verändernden Welt zurechtfinden zu können.

„Wir wollen immer, dass die Kinder ihre Ziele erreichen. Aber der Zweck der Kindheit ist die Persönlichkeitsbildung“, sagte Renz-Polster. Viel zu oft aber sei man als Eltern zu verkopft und behandle Kinder „wie Hirne mit Anhang. Als sei die Kindheit die Strecke, um sich auf den Job vorzubereiten“, formulierte er gewollt überzeichnend. Letztendlich bestünde die Aufgabe der Eltern aber darin, die richtigen Prioritäten zu setzen. „Wir machen immer mehr für die Kinder und immer weniger mit den Kindern“, bilanzierte der Kinderarzt in seinem lebendigen Vortrag, den er stets mit Alltagsbeispielen spickte, denen die Eltern im Zuhörerraum mit wissendem Lächeln zustimmten.

Im Kern stünden vier Dinge für die Entwicklung eines Kindes Pate, so Renz-Polster. Zunächst zu lernen, mit sich klar zu kommen und dann mit anderen. Dazu brauche es Stärke, die wiederum durch das sichere Umfeld und die Geborgenheit in der Familie vermittelt werde. Das seien die Voraussetzungen, um kreativ zu werden und sich auszuprobieren. „Kinder freuen sich an den Dingen am meisten, die sie gerade so können“, erläuterte der Autor. Das sei die Kribbelzone, in der am meisten gelernt werden könne, verdeutlichte er am Beispiel eines Kindes, das sich gerade entscheidet, irgendwo herunterzuspringen. Dieses Risiko, sich eben hierbei zu verletzen, sei das Risiko, das gleichzeitig stark und mutig mache. „Das dürfen Sie den Kindern ruhig zugestehen“, so Renz-Polsters Überzeugungsversuch.

Das eigentliche Dilemma der Erziehung sei, dass fundamentale Kompetenzen nicht pädagogisch vermittelbar seien – es handle sich schlicht um Erfahrungsschätze, die jedes Kind sammeln müsse. Oft bleibe in der Erziehung zu wenig Raum für das kindliche Eigenlernen. „Da braucht man keine Bildungsinsel“, so Renz-Polsters markiger Hieb auf das ein oder andere pädagogische Angebot in Kindertageseinrichtungen. Er gab seinen Zuhörern an die Hand, in der Erziehung auf das Fundament aus Schutz und Selbstständigwerden zu schauen und sich ansonsten eher ein wenig zurückzuhalten.

Zur Person

Herbert Renz-Polster wurde 1960 bei Stuttgart geboren. Er studierte Medizin in Gießen, München und Tübingen, schrieb seine Doktorarbeit in Pakistan und Indien. Er absolvierte er eine Ausbildung als Lektor in einem medizinischen Fachbuchverlag und eine Facharztausbildung als Kinderarzt. Seit 2006 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mannheimer Institut für Public Health (MIPH ) der Universität Heidelberg. Er ist Autor mehrerer Sachbücher und Elternratgeber zum Thema kindliche Entwicklung und Gesundheit. (ker)