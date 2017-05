Engen Julia-Abrufe auf Hegau Echo rekordverdächtig

40 000 Mal wird der SÜDKURIER-Artikel auf Facebook geklickt. Dies und andere Besonderheiten greift Albert Bittlingmaier in seiner Kolumne auf

Das Leukämie-Schicksal der Volkertshausenerin Julia Capellino beschäftigt die Menschen in einer großen Region. Mehr als 1200 Menschen nahmen an einer Typisierungsaktion im Engener Gymnasium teil, um Julia zu helfen. Gut 33 000 Euro Spenden sind zusammengekommen, damit die Kosten für diese aufwendige und teure Aktion bezahlt werden können. Die Nachricht, dass ein Stammzellen-Spender gefunden wurde und der SÜDKURIER-Artikel darüber samt Reaktionen, wie von Julia Capellino selbst, haben im sozialen Netzwerk durchgeschlagen wie wohl selten ein Thema. Auf der SÜDKURIER-Facebook-Seite Hegau-Echo hat der Artikel sage und schreibe 40 000 Abrufe erhalten. Und es gab viel Ausdruck der Freude und die besten Wünsche für Julia dafür, dass die weitere Behandlung erfolgreich verläuft und sie ihr Studium an der Universität Konstanz gesund fortsetzen kann. Dies ist ein gutes Zeichen in einer Zeit, in der die Mitmenschlichkeit oft auf der Strecke zu bleiben scheint. Das Gegenteil zeigen die Reaktionen auf ein bewegendes Blutkrebs-Schicksal mit hoffentlich gutem Ende.

Selbst-Inszenierung

Der 1. FC Rielasingen-Arlen konnte beim Deutschen Fußball-Pokal-Endspiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt zwei von 34 möglichen Gegnern für die erste Runde des gleichen Wettbewerbs der kommenden Saison, in welchen der Verein eingezogen ist, im Fernsehen beobachten. Gut, dass wohl die frühere Eiskunstläuferin Katharina Witt nicht kommen wird, wenn die Partie im Hegau steigen wird. Die mag es lieber auf der großen öffentlichen Bühne, wie über das ganze Gesicht grinsend im großen Scheinwerferlicht mit dem Pokal-Einlauf im Berliner Olympiastadion.

Dabei hatte doch die Dame im Ostteil der Stadt als Vorzeige-Klassenkämpferin des damaligen DDR-Staatschefs Erich Honecker alles Mögliche getan, um dem Ansehen der Bundesrepublik zu schaden. Und die unzähligen früheren systematisch staatlich gedopten ostdeutschen Sportler werden heute noch in den gesamtdeutschen Ergebnis-Annalen heroisch geführt. So ein für mich unerträglicher Auftritt wie von Frau Witt kann einem die Lust auf Fußball gucken schnell vergällen. Dann schon lieber Helene Fischer, wenn die auch sich wieder einmal bestens vor großer Kulisse selbst inszeniert hat, um ihr neues Lied "Herzbeben" zu verkaufen. Also auch kein Fall für ein Pokalspiel im Hegau, wie möglicherweise im Singener Hohentwielstadion. Selbst, wenn über 10 000 Zuschauer kommen sollten – das wäre eine viel zu kleine Bühne für Katharina Witt und Helene Fischer. Die sollten lieber die Amateur-Sportler und für mögliche musikalische Unterhaltung einheimische Bands nutzen können.