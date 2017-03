Engen Jugendgemeinderat genießt großen Respekt in Engen

Bei der Verpflichtung der neuen Jugendgemeinderäte in Engen würdigt Bürgermeister Johannes Moser die Verdienste ihrer Vorgänger.

Freude und auch ein wenig Stolz schwangen in den Worten von Engens Bürgermeister Johannes Moser bei der Verpflichtung des neuen Jugendgemeinderates in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. Vor der Verpflichtung der neuen Mitglieder verabschiedeten Bürgermeister und Gemeinderat die ausscheidenden Mitglieder der abgelaufenen Amtszeit.

"Ich darf mich bei allen ausscheidenden Mitgliedern ganz herzlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz bedanken", erklärte Johannes Moser. "Sie haben gezeigt, dass es durchaus auch in unserer heutigen Zeit noch eine große Zahl Jugendlicher gibt, die sich für kommunale Politik interessieren und innovative und kreative Beiträge für die Entwicklung der Stadt mitbringen und mittragen." In einem kurzen Rückblick ließ er die Erfolge des Jugendgemeinderates in den bisherigen Amtsperioden Revue passieren: So konnte an der neuen Stadthalle auch die neue Skaterbahn eröffnet werden, bei der sich der Jugendgemeinderat intensiv eingebracht hatte. Ein weiterer Schwerpunkt des Jugendgemeinderates lag auf der Planung und Durchführung unterschiedlicher Veranstaltungen, legte der Bürgermeister dar. Als größten Erfolg bezeichnete er die Eröffnung des neuen Jugendtreffs im Dezember 2015 im katholischen Gemeindezentrum. "Bei Auswahl und Gestaltung hat sich die Engener Jugendvertretung sehr aktiv beteiligt und mitgewirkt", lobte Moser: "Die Einweihungsfeier hat der Jugend-Gemeinderat eigenverantwortlich mit einem Jugend-Forum und einer Live-Band geplant, organisiert und durchgeführt.

"Gut gelungen sei auch die Neuauflage des Festivals für Jugendkulturen (Flow-Festival) mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterter Jugendlicher. Bei der Verpflichtung des neuen Jugendgemeinderates freute sich Moser über die Tatsache, dass einige Mitglieder der abgelaufenen Amtszeit wiedergewählt wurden, sich aber auch eine große Anzahl engagierter Jugendlicher zur Wahl stellte. "Sehr erfreulich war außerdem die ordentliche Wahlbeteiligung", so der Bürgermeister.