Engen Interview mit Alexandra Hofmann vor dem Auftritt mit ihrer Schwester: "In Engen haben wir fast ein Heimspiel"

Interview mit Alexandra Hofmann vor dem Auftritt mit ihrer Schwester: "In Engen haben wir fast ein Heimspiel"

Alexandra Hofmann tritt mit Schwester Anita bei der Tour "Das Beste im Ländle" auf. Im SÜDKURIER-Interview gibt sie auch sehr persönliche Einblicke in das musikalische Geschehen

Frau Hofmann, Sie haben kürzlich die Tour "100 000 Volt" beendet. Dabei sind Sie neue Wege gegangen und haben die Musik mächtig aufgepeppt, wie in Richtung Rock. Wie kam das an?

Die Tour war ein absoluter Türöffner. Wir haben eine regelrechte Energiewelle ausgelöst. Durch unsere neue Art von Musik sind wir plötzlich in neue, populäre Schlagernächte und Open-Air-Konzerte hineingerutscht. Wichtig ist, dass wir authentisch blieben, wenn wir auch etwas Neues machten. Da sind andere gescheitert, weil sie sich auf einen Schlag vollkommen musikalisch verändern wollten und sie nicht mehr identisch waren.

Sie starten ein neues Musik-Projekt mit Schlagerstar Stefanie Hertel. Wie kam es dazu?

Wir kennen uns schon von früheren Auftritten und wohnten auch schon zusammen in einem Drei-Mädel-Zimmer. Wir profitieren gegenseitig von uns. Stefanie hat die Finger drin, wo wir bisher nie hingekommen sind. Und wir haben sehr viel Erfahrung mit Live-Auftritten. Wir haben uns schon auf die gemeinsamen Proben gefreut, bevor es nun auf Tour geht.

Für Ihr Gastspiel in der Engener Stadthalle müssen Sie von Ihrem Wohnort aus nicht weit reisen. Was bedeutet es Ihnen, in der eigenen Region auftreten zu können, wo Sie ja bundesweit und international unterwegs sind und Konzerte geben?

"Es ist für uns immer etwas Besonderes, wenn wir in der näheren Heimat oder überhaupt im Ländle ein Konzert geben können. Da kennen wir schon gut ein Drittel des Publikums persönlich, obwohl auch viele Fans zu uns kommen, egal wohin sie reisen müssen. In Engen haben wir fast ein Heimspiel, auf das wir uns sehr freuen.

Die Tour, die in Engen Station macht heißt "Das Beste im Ländle". Macht es Sie stolz, unter diesem Begriff dabei zu sein?

Klar, das ist schon eine tolle Aussage, die stolz macht. Wir identifizieren uns stark mit dem Ländle. Als eingefleischte Schwaben stehen wir auch zur Sprache und versuchen gar nicht erst, Hochdeutsch zu reden. Das kommt beim Publikum sehr gut an."

Was dürfen die Besucher in Engen erwarten?

Wir werden auf jeden Fall das Publikum mit unseren vielfältigen Liedern und Instrumenten unterhalten. Wir wollen eine große musikalische Bandbreite bieten.

Einige SÜDKURIER-Leser, die bei einer Verlosung gewonnen haben, dürfen mit den Geschwister Hofmann hinter der Bühne plaudern? Machen Sie so etwas gerne?

Absolut. Die Nähe zu unseren Fans ist sehr wichtig. Wir öffnen dann auch unsere Seele, wie wir das auch auf der Bühne machen. Dort ist es aber schwieriger, weil man mit dem wichtigen direkten Sichtkontakt meist nicht über die ersten Reihen hinwegkommt.

Sie treten bei der Tour auch mit der bekannten Moderatorin Sonja Schrecklein auf. Wie stehen Sie zu Ihr?

Als wir erfahren haben, dass Sonja Schrecklein mit uns auftritt, war die Freude groß. Die ist genauso verrückt wie wir und macht alles mit. Bisher sind wir ihr nur begegnet, als sie uns anmoderiert hat. Nun bei der Tour zusammen aufzutreten, ist eine tolle Sache.

