Engen Integrationsstelle in Engen derzeit unbesetzt

Hegaustadt ist wieder auf der Suche nach einer Fachkraft für Integration. Über 200 Flüchtlinge leben derzeit in Engen

Sein Engagement in der Flüchtlingshilfe will Engen nicht bremsen, auch wenn derzeit die Stelle einer Integrationsbeauftragten nicht besetzt ist. Die bisherige Leiterin wechselte ins Landratsamt. Die Stelle ist neu ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft laut Auskunft der Stadtverwaltung noch.

Um die Erstunterbringung zu steuern, wurde im vergangenen Jahr die in eigener Regie erbaute vierte Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge eröffnet. Sie ist derzeit zu einem Teil belegt, es sind noch Plätze frei. Zur aktuellen Situation der Flüchtlinge gibt die Stadt Engen in einer Pressemitteilung bekannt, dass neben dem Badischen Hof, der Unterkunft in der Richthofenstraße und dem Pfarrhaus in Welschingen, dem Landratsamt Konstanz zur Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis die neue Gemeinschaftsunterkunft am Bahnhof in Neuhausen weiter zur Verfügung steht. Im Badischen Hof leben momentan 51 Flüchtlinge, in der Gemeinschaftsunterkunft in der Richthofenstraße 47, im Pfarrhaus Welschingen 16 und im Bahnhöfle Neuhausen 60. In der Unterkunft an der Bundesstraße in Welschingen lebt auch eine Gruppe von acht unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in einer Wohngemeinschaft zusammen. Diese Gruppe wird vom Landratsamt betreut. Insgesamt beherbergt die Stadt Engen derzeit somit 182 Flüchtlinge. Dazu kommen 46 anerkannte Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. In Gemeinschaftsunterkünften bleiben die Asylsuchenden bis über ihren Asylantrag entschieden wird, längstens jedoch 24 Monate. Nach einem positiven Asylbescheid oder Ablauf der zwei Jahre müssen sie sich auf dem freien Markt eine Wohnung suchen. Gelingt dies nicht, teilt das Amt für Migration und Integration im Landratsamt die Flüchtlinge den Gemeinden zu. Diese sind dann für die Unterbringung vor Ort zuständig.

Wer die Flüchtlinge bei der Wohnungssuche unterstützen möchtekann sich per E-Mail melden: rathaus@engen.de oder direkt bei den Helferkreisen unter: info@helferkreis-asyl-engen.de oder helferkreis.welschingen@gmail.com