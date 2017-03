Engen Ida Kerkovius: Die Sprache des Herzens ist bunt

Das Museum Engen zeigt das Werk einer Vertreterin der Klassischen Moderne. Dabei überzeugt auch Konzept des Museumsleiters.

Engen – "Ida Kerkovius war eine kleine, bescheiden auftretende Frau mit wachen, leuchtend-blauen Augen und einem starken Willen" – so umschrieb Museumsleiter Velten Wagner die Frau kurz und prägnant, deren Werk in einer Sonderausstellung im Museum Engen zu sehen ist. "Ida Kerkovius. Im Herzen der Farbe" lautet der Titel der einzigartigen Ausstellung, die mit ihrer Farbkraft und Vielfalt in den nächsten Monaten Besucher aus dem Hegau und weit darüber hinaus anlocken soll.

"Ida Kerkovius ist eine Künstlerin der Klassischen Moderne, für die die Farbe eine Herzensangelegenheit war", sagte Engens Bürgermeister Johannes Moser in seiner Begrüßung zur Ausstellungseröffnung. Er dankte Sponsoren und Leihgebern, ohne die ein solch ambitioniertes Projekt nicht umzusetzen sei. Musikalisch begleitete Cellist Ken-Wassim Ubukata die Vernissage, die zur Dokumentation auf Video festgehalten wurde.

Tatsächlich arbeitete Museumsleiter Velten Wagner drei Jahre an der jetzigen Ausstellung. Er entwickelte ein Konzept, das die sich zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion bewegenden Bilder nicht chronologisch zeigt, sondern sie in Beziehung zueinander setzt – sowohl innerbildlich als auch thematisch. So können die Besucher in einem Raum Bilder aus verschiedenen Schaffensjahrzehnten studieren, die sich allesamt dem Thema Zirkus widmen.

Als das Konzept stand, begann Velten Wagner die ausgesuchten Werke von Privatleuten, Städten und Museen als Leihgabe nach Engen zu bekommen. "Auf 99 Prozent der Anfragen bekam ich eine positive Antwort", erläuterte er. Hierbei habe der gute Ruf des Engener Museums ebenso beigetragen wie der Wille der Besitzer, die Künstlerin voranzubringen.

In den vergangenen 16 Jahren habe keine wichtige Museumsveranstaltung mehr über das Werk von Ida Kerkovius stattgefunden, gab Ursula Reinhardt ihrem Publikum bei der Eröffnung zu verstehen. Sie ist Kunstexpertin und gab einen Einblick in ihre privaten Erlebnisse mit Ida Kerkovius, die mit ihren Eltern eine enge Freundschaft verband. Ursula Reinhardt machte Museumsleiter Velten Wagner ein großes Kompliment für dessen kunstwissenschaftliche Arbeit im Zuge der Ausstellung. Mit dem Katalog zur Ausstellung liege eine zeitgemäße, qualifizierte Einschätzung des Gesamtwerks von Ida Kerkovius vor.

Botschaft für Kopf und Verstand

Ursula Reinhardt stellte die Botschaft der Kerkovius-Bilder in den Fokus ihrer Einführung. Die Malerei der in Riga geborenen Künstlerin rege dazu an, Dinge wieder in ihrer Ganzheit zu betrachten und zu begreifen – nicht nur mit Hilfe des Verstandes, sondern auch mit der Intuition. So vermittelten die Bilder, die in ihrer Farbgebung so einzigartig seien, in Zeiten gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen wie heute vielleicht noch eine bedeutsamere Botschaft als zur Zeit ihrer Entstehung.

Zur Person und Ausstellung

Ida Kerkovius wurde am 31. August 1879 in Riga geboren. 1899 begann sie eine künstlerische Ausbildung an einer Privatmalschule. 1902 beschloss sie, ihr Studium in Dachau weiterzuführen, wo Adolf Hölzel eine private Malschule gegründet hatte. 1908 zog sie nach Stuttgart, wo Hölzel eine Kompositionsklasse an der Akademie der bildenden Künste unterrichtete. Als seine Meisterschülerin und Assistentin erhielt Ida Kerkovius ein Atelier an der Akademie. Ab 1911 arbeitete sie als selbstständige Malerin. Zwischen 1940 bis 44 wurde ihr Stuttgarter Atelier durch einen der vielen Bombenangriffe zerstört und viele ihrer Bilder und Arbeiten vernichtet. Ab 1945 setzte Ida Kerkovius ihr Schaffen fort. 1954 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, 1958 folgte der Professorentitel. Am 8. Juni 1970 starb Ida Kerkovius in Stuttgart. Heute zählt sie zu den bedeutendsten weiblichen Vertreterinnen der klassischen Moderne.

Die Sonderausstellung im Museum Engen ist bis zum 30. Juli zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr. (ker)