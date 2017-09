Engen Hegauer Wurstsalat trifft Naturlandschaften

Gartenwirtschaften locken zwischen Engen, Tengen, Hilzingen und Aach mit besonderer Aussicht und Idylle

Warum denn in ferne Lande ziehen. Der Hegau hat viele eindrucksvolle Naturlandschaften zu bieten. Besonders schöne Einblicke bieten dazu Außenterrassen von Gaststätten auf den Höhenlagen. Dort lässt es sich genussvoll bei einem feinen Essen oder einem deftigen Vesper verweilen. Bei guter Sicht sind auch der Bodensee und Alpenkämme fast bis zum Greifen nah zu bewundern. Der SÜDKURIER hat fünf Gartenwirtschaften ausgewählt, welche in besonderer Idylle einen klassischen Wurstsalat neben anderen Speisen auf der Karte anpreisen.

Neben dieser Auswahl gibt es auch andernorts lauschige Biergärten und andere Außenbereiche, welche die Gäste locken, indem sie ein entschleunigendes Ambiente bieten. Sie alle sind auch Stationen für Ausflügler, Wanderer und Zweiradfahrer. Auch Einheimische suchen regelmäßig Gaststätten mit exponierten Aussichtspunkten auf. Sie bereichern den weiter aufblühenden Tourismus im Hegau, sind aber auch beliebte Ziel für die Hegauer, die sich keinen teuren Urlaub leisten, sondern lieber die Vorzüge in der Nähe genießen.

