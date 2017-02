Hegau Hegauer Bauland stark gefragt

Die Gemeinden weisen verstärkt Baugebiete aus und setzen auch auf sozialen Wohnungsbau

Es tut sich mächtig was bei der Ausweisung bei neuen Baugebieten. Städte und Gemeinden des Hegaus treffen die Voraussetzungen, Interessenten die Möglichkeit zu bieten, ihr eigenes Heim zu erstellen. Und die Nachfrage ist riesig. Der Gemeinde Hilzingen liegen für ihr neues Wohngebiet Steppachwiesle dreimal soviel Bewerbungen vor, wie sie Bauplätze verteilen kann. Dort genießen genauso wie in Rielasingen-Worblingen Einheimische Vorkaufsrecht, von dem sie auch rege Gebrauch machen. Die Stadt Engen öffnet sich auch auswärtigen Bauinteressenten. "Wir üben eine Entlastungsfunktion für das Bodensee-Hinterland aus. Daher dürfen bei uns Zuzügler, die wir uns weiter wünschen, gleichberechtigt wie Engener bauen", betont Bürgermeister Johannes Moser. Gottmadingen verzichtet auf die Ausweisung von großen Baugebieten, sondern will verstärkt Baulücken schließen. Alle vier genannten mehr oder weniger in der Größe und Struktur vergleichbare Gemeinden setzen auch verstärkt auf sozialen Wohnungsbau, da gerade bei gut bezahlbaren Miet- und Eigentumswohnungen großer Mangel herrscht.

Engen: Beim Neubaugebiet Glockenziel sind die 26 Grundstücke für Einzelhäuser vergeben. "Wir wollen weiter auf die große Nachfrage nach Bauland reagieren und nach einem Ratsbeschluss das Welschinger Neubaugebiet Guuhaseln erweitern", so Moser. Ein Hauptaugenmerk legt die Stadt Engen auf den mehrgeschossigen Wohnungsbau, auch um günstige Mietwohnungen anbieten zu können. "Dabei ist es besonders wichtig, dass die Radolfzeller Baugenossenschaft Familienheim Bodensee in der Seestraße beim Stadtpark 42 neue Wohnungen baut. Sie kann diese billiger anbieten als ein privater Investor. Solche kommen aber im Wohngebiet Hugenberg, an der Hewenstraße und im Glockenziel zum Zug", sagt er. Im Glockenziel gebe es einen Architektenwettbewerb, an dem ein reges Interesse herrsche. Private Investoren sorgten auch für in Engen fehlende Eigentumswohnungen, von denen ein Teil erfahrungsgemäß vermietet werde.

Die Gemeinde Hilzingen bereitet die Erschließung des neuen Baugebietes Steppachwiesle an der Riedheimer Straße vor. "Wir haben für die Vergabe der Bauplätze ein Punktesystem, das stark Einheimische und zurückgekehrte Hilzinger berücksichtigt. So sind bei der Vergabe der 20 Bauplätze überwiegend nur sie zum Zuge gekommen", verrät Christian Denzel vom Hilzinger Bauamt. Auch in Binningen seien neun Bauplätze geplant. "Einen sozialen Wohnungsbau streben wir zentrumsnah oberhalb des alten Rathauses an. Wir sind noch auf der Suche nach einem Investor", berichtet Denzel. Rielasingen-Worblingen: Es gibt gleich zwei Baugebiete in Rielasingen-Worblingen, für die eine Erschließung geplant wird. In Rielasingen sollen ab dem nächsten Jahr im Gewann Aufgehender, unterhalb des Roseneggs, 40 Grundstücke bebaut werden können. "Das gesamte Baugebiet soll später auf gut einhundert Plätze ausgeweitet werden", berichtet Stadtplaner Burkhard Schmalenbach vom Bauamt der Gemeinde Rielasingen-Worblingen. 20 neue Bauplätze entstünden auch im Unterdorf in Worblingen. Über die Innen-Entwicklung von Rielasingen-Worblingen werde in Kürze der Gemeinderat beraten. "Die Gemeinde hätte gerne Baulücken geschlossen. Betroffen sind gut einhundert private Grundstücke. Die Eigentümer waren aber nicht bereit, sie an die Gemeinde zu verkaufen, und so waren wir gezwungen, ein Neubaugebiet auszuweisen", so Schmalenbach.

Die Grundstückspreise

In Gottmadinger Baugebiet Löhnen kostet der Quadratmeter Grundstücksfläche, je nach Lage 190 bis 235 Euro, Familien mit Kindern unter sechs Jahren zahlen 185 Euro, im Bietinger Wohngebiet sind 195 Euro fällig. Engen verlangt für das Baugebiet Glockenziel 210 Euro, Hilzingen für das Steppachwiesle 230 Euro. Rielasingen-Worblingen muss die Grundstückspreise noch festsetzen. Das Bauamt rechnet aus Kostengründen mit einer leichten Steigerung von bisher 230 Euro pro Quadratmeter.