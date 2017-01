Engen Hegau Historic ist eine gemütliche Rallye durch den Hegau

Das Oldtimer- und Fahrzeugmuseum Engen hält seine vierte Hegau Historic am 23. April ab.

Die vierte Hegau Historic startet am 23. April in Engen: Das Oldtimer- und Fahrzeugmuseum Engen lädt ein zu dieser Oldtimerrallye ein. Nachdem im vergangenen Jahr knapp 40 Fahrzeuge und rund 80 Teilnehmer auf die Strecke um Engen gingen, steht jetzt der Termin für die Ausgabe 2017 der Oldtimerrallye mit Start in Engen fest, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung: Am Morgen des Sonntag, 23. April, starten die Teams in Engen.

„Im vergangenen Jahr hatten wir so viele Nennungen wie noch nie, und auch in diesem Jahr erwarten wir guten Zuspruch“, freut sich das Organisationsteam vom Oldtimer- und Fahrzeugmuseum. Maximal 50 Fahrzeuge vor Baujahr 1987 werden an den Start gehen können. Natürlich wird auch in diesem Jahr hauptsächlich auf wenig befahrenen Nebenstraßen im Hegau gefahren, und zwar streng nach Straßenverkehrsordnung.

„Auch wenn die Veranstaltung ‚Rallye‘ heißt, so geht es hier nicht um die Erzielung von Höchstgeschwindigkeit oder Bestzeiten. Es kommt vielmehr darauf an, die vorgegebene Strecke anhand des Roadbooks abzufahren und dabei Aufgaben rund ums Oldtimerfahren zu lösen. Der Spaß am präzisen Oldtimerfahren und der Genuss der Landschaft stehen eindeutig im Vordergrund“, erklärt Matthias König vom Organisationsteam. Ganz besonders wichtig ist den Engenern, dass die Hegau Historic keine Profi-Veranstaltung ist: „Wer seinen Tacho ablesen kann und einen Beifahrer hat, wer gut mit einer Stoppuhr umgehen kann, ist schon sehr gut vorbereitet.“

Die Nennung zur Rallye ist ab sofort möglich. Über die Internetseite der Veranstaltung können die Unterlagen heruntergeladen werden. Hier gibt es auch weitere Informationen und Bilder der zurückliegenden Veranstaltungen. Für schnell entschlossene Oldtimer-Enthusiasten bieten die Engener ein kleines Bonbon: Wer sich bis zum 15. Februar anmeldet, erhält einen Frühbucherrabatt.