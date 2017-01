Engen Halli Galli Guggäfest: Guggen machen großes Spektakel

Riesige Stimmung beim 15. Halli Galli Guggäfest der Glockästupfer in der Engener Stadthalle.

Was ist das Faszinierende an der Guggemusik, dass sie Jugendliche in Scharen anlockt, sie geradezu in Verzückung und eine Halle zum Kochen bringt? Sind es die schrägen Töne, die bunten, ausgefallenen kostümierten und oft sehr skurril ausgestatteten Figuren mit ihren schaurig schönen Masken, oder einfach nur der Spaß und die Begeisterung, die sie verbreiten? Wahrscheinlich ist es von Allem ein wenig. Der bunte Mix lädt ein zum Mitmachen, zum Feiern und zum Spaßhaben. Zum 15. Mal hatten die Glockästupfer aus Bittelbrunn zum Halli Galli Guggäfest nach Engen eingeladen. Das kleine Jubiläum fand zum zweiten Mal in der neuen Stadthalle statt und wurde erneut zu einem gelungenen Spektakel.

Und es war auch wieder eine gelungene Warm-Up-Party mit vier exzellenten Guggemusiken. Mittlerweile fast schon traditionell, dient das Halli Galli Guggäfest zur Vorbereitung der Fasnacht in Engen. Und es war aber auch wieder ein Treffen der jungen und wilden Schönen. Fast alle im Publikum hatten sich passend zu den Guggen und ihren Kostümen, in bunte Verkleidung geworfen und verbreiteten tolle Stimmung und Spaß. Das Ganze, vermengt mit schrägen Tönen und dröhnender Power aus den Lautsprechern, war Partystimmung vom Feinsten. Im Mittelpunkt standen die Auftritte der befreundeten Guggemusiken aus der Nachbarschaft und der Region, profihaft vorgestellt von Moderator Ralf Dubas. Sie brachten mit ihrem Sound den Saal zum Kochen und animierten die Zuhörer zu frenetischem Applaus. In den Pausen machte DJ Patric mit fetziger Musik weiter.

Das Halli-Galli Guggäfest ist in der Vorfasnachtszeit mittlerweile schon eine Tradition und ein erster Höhepunkt. Schaurig schöne Masken und ohrenbetäubende Musik verwandeln die Stadthalle in eine Geisterwelt der Extraklasse. Kaum jemand, der sich diesen Abend und sein besonderes Flair entgehen lassen will. Extravagante Rhythmen, unter die Haut gehender Sound und fasnachtliche Stimmung gehören zusammen, bestimmen diesen Abend, machen ihn zu einem unvergesslichen Erlebnis. Guggemusiken und extravagant und närrisch gestylte Jugendliche, beide Gruppen ergänzen sich an diesem Abend, vermitteln ein einzigartiges, farbenprächtiges Schauspiel, machen Spaß, laden ein zum Mitmachen. Besonders erfreut darüber und rundum zufrieden zeigt sich Marcel Heinzelmann, der am Weizenstand fleißig Bier zapft. "Wir hatten ein wenig Probleme, mussten unseren Termin umstellen. Aber das Publikum ist gut drauf, macht mit und ist sehr diszipliniert, auch in der neuen Stadthalle. Wir werfen schon ein Auge darauf, dass die schöne Halle nicht beschädigt wird. Der Schutzboden, von uns letztes Jahr getestet, hat sich glänzend bewährt, erleichtert uns die Aufräumarbeiten", betont Marcel Heinzelmann.

Auch die Mitwirkenden bestätigen ihre Zufriedenheit: „Das Guggefest ist eine schöne Sache“, bekennt Lucio Cerone aus Engen. "Ich bin aktiv in einem Fanfarenzug und an Fasnacht sehr eingespannt. Heute bin ich privat hier, genieße einfach die Musik und die tolle Atmosphäre und stimme mich auf die kommenden Tage ein.“

Guggemusik

Der Begriff Guggemusik kommt aus der Schweiz. Sie ist eine stark rhythmisch unterlegte, auf ihre eigene, sehr spezielle Art "falsche" beziehungsweise "schräg" gespielte Blasmusik. Die Musiker sind dabei verkleidet und teilweise schaurig schön maskiert. Der Begriff leitet sich vermutlich auch her von "Gugge", aus dem Alemannischen für Tüte.

Er kommt aber aus dem schweizerdeutschen "Guuge" für alle Arten von (Blech)-Blasinstrumenten und der Bezeichnung "Guuggemusig". Diese bezeichnet dort eine Gruppe von Menschen, die zusammen musizieren. Sie tragen dabei einfache Masken aus Tüten – die Guggen genannt werden. Ihren Ursprung hat die Musik im Brauch, die Wintergeister mit dem Blasen von Kuhhörnern und Krach machen mit Blecheimern, Trommeln, Kuhglocken oder Pfeifen auszutreiben.