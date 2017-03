Engen Gut für den Tourismus: Prospektbörse in der Stadthalle am 18. März

Gut für den Tourismus: Prospektbörse in der Stadthalle am 18. März

Bei der Börse stellen sich Touristiker Gästen und Vermietern vor. Trends im Reisegeschäft sind weiterhin das Wandern, aber auch das Mountainbikefahren

Flyer, Info-Broschüren, Prospekte: alles, was aus Papier ist, darf mit auf die Börse. Was nach wertlosem Werbematerial aussieht, kann ausschlaggebend sein für eine Urlaubsentscheidung: das ist der Kerngedanke der Prospektbörse, die am 18. März in der Engener Stadthalle stattfindet.

Etwa 70 Aussteller erwarte er zur Messe, sagt Jörg Unger, Geschäftsführer von Hegau-Tourismus. Unter ihnen sind ganz verschieden Anbieter touristischer Attraktionen: Gemeinden mit ihren Tourist-Informationen, Schifffahrtsunternehmen, die Insel Mainau und andere Vertreter von interessanten Destinationen. Die Ursprungsidee der Messe liegt darin, dass Gastronomen, Hotels und Zimmervermieter vor Ort die neuesten Prospekte erhalten und in der Saison ihre Gäste damit versorgen. Seit drei Jahren habe man die Messe für alle geöffnet, berichtet Jörg Unger, somit haben auch interessierte Einheimische die Möglichkeit, sich Informationen über Ausflugsziele abzuholen. Damit haben sich auch die Besucherzahlen gesteigert. Er gehe von 500 bis 600 Gästen in diesem Jahr aus.

Auch Trends für dieses Jahr zeichnen sich ab: "Wir wollen die Mountainbike-WM in Singen im Juni nutzen, um den Hegau als Mountainbike-Region zu bewerben". Nicht nur für den Spitzensportler seien die WM-Strecke und weitere Strecken im Hegau interessant, sondern auch für den Hobby-Radfahrer und Mountainbiker. "Es gibt sehr attraktive Strecken bei uns in der Region, eine davon ist die WM-Strecke, außerdem hält der Schienerberg sehr schöne Strecken bereit".

Ziel sei es, vor allem den Genuss beim Mountainbike-Fahren zu betonen. Mit mehreren Besenwirtschaften entlang der WM-Strecke sei man im Gespräch, um Hobbysportlern geeignete Einkehrmöglichkeiten an der Strecke empfehlen zu können.

Ein zweites großes Thema wird in diesem Jahr die Qualitätsverbesserung sein. Im Bereich Zimmervermietung sei die Qualität noch steigerbar, sagt Jörg Unger. Unger möchte eine Qualitätsverbesserung über das Unterkunftsverzeichnis bei Hegau-Tourismus erreichen. Die Klassifikation im Unterkunftsverzeichnis erfolge über Sterne, Unger sähe es am liebsten, wenn alle Zimmervermieter an der Klassifizierung teilnähmen. Im Moment seien es gerade mal die Hälfte der Zimmeranbieter, die sich klassifizieren ließen. Das Sterne-System gebe den Gästen eine gute Orientierung über die zu erwartende Qualität ihrer Unterkunft und den Vermietern einen Anreiz, ihre Qualität zu steigern.

Peter Freisleben, bei der Stadtverwaltung Engen zuständig für Wirtschaftsförderung und Tourismus, begrüßt, dass die Prospektbörse erstmalig in Engen stattfinden soll. "Das ist gut für die Stadt Engen, so können wir uns den Leistungsträgern im Tourismus und den Gastgebern als Tourismusstandort präsentieren – in der Hoffnung, dass sie ihren Gästen Engen als Ziel eines Tagesausflugs weiter empfehlen."

Auch auf Seiten von Vermietern von Privatzimmern wird das Konzept der Prospekbörse gelobt. Erika Büttner aus Singen hat regelmäßig Feriengäste. "Für meine Begriffe kommt die Prospektbörse gut an. Es ist immer viel Publikum dort, viele Vermieter bringen auch weitere Personen mit, die sich für Tourismus interessieren. Die Mainau, Bregenz, die Angebote der Schifffahrt: es ist so ein großes Angebot und sehr interessant." Sie werde auch diesen Samstag mit einer Bekannten die Messe in Engen besuchen. "Es lohnt sich wegen des Informationsmaterials, zum anderen ist es unterhaltend, es werden ja Preise verlost." Für ihre Gäste, die im Frühjahr und Sommer anreisen, sammle sie das neueste Material und lege es in den Prospektständern aus.

