Engen Gudrun Kirschhöfer schafft Bilder aus besonderen Zutaten

Gudrun Kirschhöfer zeigt im Museum Engen ihre buchstäblich vielschichtigen Arbeiten. Als Materialien verwendet sie unter anderem Kleidungsstücke und Wachs.

Der Name des Kinderspiels "Schere – Stein – Papier" mit dem Anhang "malerische Spielereien" als Titel der neuen Ausstellung im Städtischen Museum Engen ist gut gewählt. Die Arbeiten von Gudrun Kirschhöfer faszinieren auf den ersten Blick durch eine Leichtigkeit, die sich durch die Motive und teilweise leuchtenden Farben ausdrückt. Kleidungsstücke wie Hosen oder Kinderkleider heben sich von der Oberfläche ab und scheinen durch die Bilder zu tanzen, Farbstreifen fügen sich wie Wellen schwerelos ineinander. Selbst geometrische Formen strahlen durch Farbe und Konturen Lebendigkeit aus.

"Der Abzählvers aus Kindertagen vermittelt die Dominanz der Elemente, Gudrun Kirschhöfer spielt mit den gleichen Materialien", erläuterte Werner Tegeler in seiner Laudatio die Arbeitsweise. Die in Emmendingen lebende Künstlerin verwendet Gesteinsmehle, dünnste Papiere und Wachs. Dabei werden die Gesteinsmehle in unterschiedlichen Körnungen auf hauchdünne Papiere zu Reliefs geschichtet. Durch die Verbindung mit Wachs ergeben sich fein differenzierte und zarte Farb- und Formspiele. Durch einen sehr aufwendigen Herstellungsprozess bis zu 30 Schichten hebe Kirschhöfer die Dominanz der Elemente auf, sie vereine und harmonisiere sie, so Tegeler.

Bei näherer Betrachtung werden in den Bildern Sandkörner sichtbar, eingeschlossen in Wachs erheben sich wie aus der Luft fotografiert Krater und Landschaften. Dennoch wirken sie leicht und luftig. Wie Tegeler ausführte, lasse sich Kirschhöfer während des Arbeitsprozesses auch von Musik inspirieren: "Die geometrischen Arbeiten haben etwas Tonales in ihrer Ausstrahlung, man meint einen Klang wahrzunehmen."

Auch die Linienkompositionen seien von musikalischen Klängen inspiriert, deren Farbklänge wie die Stilrichtungen der Musik unsere Sinne reizen zu tieferem Hinsehen und Hineinhören. Carmen Eder stimmte mit perlenden Flötentönen die Vernissage kongenial ein.