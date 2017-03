Engen Grüne Branche ehrt Engener Azubi

Landschaftsbau-Verband zeichnet Engener Patrick Rothweiler für seine Erfolge aus und Staatssekretärin Gurr-Hirsch gratuliert

Bei der Jahresmitgliederversammlung der Landschaftsgärtner in Leinfelden-Echterdingen wurden der Engener Landschaftsgärtner Patrick Rothweiler vom Ausbildungsbetrieb Ingo Schwehr und seine Kollegin Carolin Lenz für ihre herausragende Leistung beim Landschaftsgärtner-Cup 2016 geehrt, wie es in einer Pressemitteilung des Arbeitgeberverbandes der grünen Branche heißt.

Gemeinsam haben sie die baden-württembergische Berufsmeisterschaft der Landschaftsgärtner gewonnen. Bei der Deutschen Meisterschaft wurden sie dritte. „Wir sind mit unseren Nachwuchskräften sehr zufrieden“, lobte Martin Joos, Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Aus-, Fort- und Weiterbildung, die starke Leistung, und ehrte das erfolgreiche Duo im Namen des Verbandes bei der Mitgliederversammlung in Leinfelden-Echterdingen. Auch Staatsekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, gratulierte dem Team.

Das Azubi-Team hatte sich auf der Landesgartenschau in Öhringen gegen fünf weitere Teams durchgesetzt und die Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft zur GaLaBau-Messe auf der Bundesgartenschau in Nürnberg erreicht. "Carolin Lenz und Patrick Rothweiler gehören zu den besten angehenden Landschaftsgärtner in Deutschland. Die Auszeichnung spricht für die gute Ausbildung in unseren Betrieben“, freute sich Joos. Mit diesem Titel stehe einer erfolgreichen Karriere nichts mehr im Weg.“

Der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg vertritt als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband die Interessen der grünen Branche auf Landesebene. Die Experten für Garten und Landschaft sind kompetente Dienstleister rund um das Bauen mit Grün. Ob private, öffentliche oder gewerbliche Garten- und Außenanlagen, Landschaftsgärtner realisieren diese Projekte vom Neubau über Umbauten bis hin zur fachgerechten Unterhaltung und Pflege.

Garten Schwehr, Richard-Stocker-Straße in Engen, im Internet: www.garten-schwehr.de