Engen Große Freude nach Typisierungsaktion: Stammzellen-Spender für Julia gefunden

Große Hoffnung für 20-jährige an Leukämie erkrankte Julia Capellino aus Volkertshausen. Erfolgreiche Typisierungsaktion im Engener Gymnasium 33 000 Euro Spenden

Eine höchst erfreuliche Meldung kommt vom Gymnasium Engen: Schulleiter Thomas Umbscheiden, Initiator und Koordinator der Typisierungsaktion „Helden für Julia gesucht“, ist stolz, alle gesetzten Ziele erreicht zu haben. "Die Suche nach einem Stammzellen-Spender für die an Leukämie erkrankte Julia Capellino aus Volkertshausen war erfolgreich. Wir haben eine zu einhundert Prozent identische Person gefunden, die für eine Knochenmarkspende zur Verfügung steht“, erklärt Umbscheiden. Zudem kann er über eine weitere großartige Leistung berichten: "Bei der Aktion wurden außerdem von Spendern und weiteren Sponsoren, aus allen Himmelsrichtungen und weit über die regionalen Grenzen hinaus, fast 33 000 Euro zusätzlich an die DMKS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei in Tübingen) gesammelt." Damit sei die Aktion „von den entstandenen Kosten her fast ganz finanziert“, ist Thomas Umbscheiden rundum zufrieden. An der Typisierungsaktion im Engener Gymnasium nahmen mehr als 1200 Menschen teil. „Wir danken ganz herzlich allen an der Aktion Beteiligten: Spendern und Helfern für ihren aktiven Einsatz und die großartige Unterstützung“, so Thomas Umbscheiden. „Auch im Namen von Julia, die ihr Glück kaum fassen kann und neuen Mut für den schweren Kampf gefunden hat.“

Julia Capellino selbst schreibt überglücklich auf der Facebook-Seite "Helden für Julia" folgende Zeilen: "Heute kann ich euch die schönste Nachricht mitteilen: Mein passender Spender wurde gefunden. In etwa einer Woche werde ich nochmals eine Knochenmark-Operation bekommen, um zu schauen, wie viele Krebszellen noch vorhanden sind. Je nachdem bekomme ich nochmals eine Chemophase oder ich werde direkt auf die Transplantationsstation verlegt", schreibt sie. "Ich weiß leider nichts über meinen genetischen Zwilling und kann euch auch nicht sagen, woher mein Spender oder meine Spenderin kommt. Ich weiß aber, dass ich allen so dankbar bin. Die Typisierungsaktion, die positiven und aufmunternden Worte und jede einzelne Nachricht, die ich bekommen habe, gaben mir immer Mut. Und auch weiterhin werde ich aus euch Mut und Kraft schöpfen. Vielen Dank meine Helden. Eure Julia", schließt die Volkertshauserin.

Recht tragisch hatte für die Studentin der Universität Konstanz ein Arztbesuch vor einigen Wochen geendet. "Aufgrund eines Hautausschlags habe ich ein großes Blutbild machen lassen, um zu schauen, ob ich eventuell irgendwelche Mängel habe. Am gleichen Tag abends hat mein Arzt angerufen und gemeint, dass meine Blutwerte sehr schlecht sind. Dann ging alles sehr schnell: es wurde sofort ein Termin im Krankenhaus zur Knochenmarkpunktion gemacht. Nach der Untersuchung stand die Diagnose – akute Leukämie – fest." Zurzeit ist Julia im Universitätskrankenhaus Freiburg und unterzieht sich einer Chemotherapie.

"Sie ist sehr tapfer", berichtet ihre Patentante Susanne Scheutterle. "Ihr Leben spielt sich zwischen Angst und Hoffnung ab. Sie schöpft durch die Typisierungsaktion neue Hoffnung, und was um sie herum geschieht, macht ihr Mut zum Kämpfen."

Weitere Infos bei Facebook: „Helden für Julia“.

Spendenkonto

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE40 6415 0020 0003 3352 53. Verwendungszweck: Stammzellen für Julia.