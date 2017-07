Engen Fußball für Grundschüler: Der SC Freiburg organisiert ein Turnier für 300 Engener Kinder

Das Fußball-Turnier fand im Engener Stadion statt. Im Vordergrund steht der Spaß für Jungen und Mädchen, der Wettkampf bleibt dabei sekundär

Engen – Die Schüler der Grundschule haben es drauf: das bewiesen die rund 300 Mädchen und Jungen beim Fußball-Turnier im Engener Stadion. In Mannschaften von Island bis Italien, von Frankreich bis Tschechien traten sie gegeneinander an und kickten die Bälle über den Rasen. "Habt Spaß und spielt fair", hallte es aus dem Lautsprecher, "nach dem Spiel klatsch ihr euch ab, egal, wie das Spiel ausgegangen ist."

Sieger und Preise gab es keine, es ging um die Freude am Sport und darum, fair zu spielen. Vermittelt wurde das Turnier von Kreisjugendreferent Stefan Gebauer, der Geschäftsführer von b.free ist, ein Alkohol-Präventionsprogramm für Kinder und Jugendliche. Mit dem SC Freiburg als Kooperationspartner arbeite b.free auch bei anderen Aktionen zusammen, sagte Gebauer.

Nach Jahrgängen unterteilt wurden die Teams ausgelost, damit Kinder unabhängig von Herkunft, schulischen oder sportlichen Leistungsstand in einem Team spielen. "Sie waren schon im Vorfeld begeistert", freute sich Rektorin Inge Duffner, dass auch die Mädchen voll dabei waren. Mit wehenden Fahnen der einzelnen Länder stürmten sie auf den Rasen und kickten den Ball bei fetziger Musik nach dem Prinzip "jeder gegen jeden". Es gab kein Finale und keine Siegerehrung, nach dem Spiel nahmen die Schüler glücklich eine Urkunde entgegen.

Alexander Strecker vom SC Freiburg erläuterte, dass der Wettkampf nicht im Vordergrund stehe: "Bei den gemischten Teams aus Jungen und Mädchen werden bewusst keine Sieger ausgespielt." Fußball als Mannschaftssport könne aufgrund der Popularität einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung leisten. Ängste und Unsicherheit würden abgebaut, das Selbstwertgefühl gestärkt. Solidarisch zu handeln gewinne zunehmend an Bedeutung für die Integration ausländischer Kinder und Erwachsener, so Strecker. Unter dem Motto "SC Freiburg – mehr als Fußball" veranstaltet der Verein in Zusammenarbeit mit elf südbadischen Grundschulen in diesem Jahr Turniere mit 2500 Schülern.