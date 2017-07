Engen Frau blutet nach Hundeattacke

Ein Hund hat eine Frau in Welschingen am Montag, gegen 8 Uhr, mit seinen Krallen verletzt, sodass die Frau ärztlich behandelt werden musste. Die Polizei sucht nun nach der Besitzerin des weißen Boxer-Hundes.

Laut einer Pressemeldung der Polizei geschah der Vorfall auf einem Feldweg in Richtung eines Kieswerks. Eine Hundehalterin habe einen kleinen Mischlingshund ausgeführt, als ihr eine junge Frau mit einem Kleinkind und drei an der Leine geführten Hunden entgegengekommen sei, darunter auch der weiße Boxer, der einen Maulkorb getragen habe. Der Boxer habe sich losgerissen und sei auf den Mischlingshund zu gerannt. Um den kleineren Hund zu schützen habe seine Halterin ihn auf den Arm genommen. Dabei habe der Boxer, der seinen Unterkiefer bereits aus dem Maulkorb befreit hatte, versucht, durch Hochspringen an den kleinen Hund zu gelangen. Durch die Krallen des Boxers zog sich die Frau mehrere blutende Kratzspuren zu. Die Frau mit den drei Hunden wird gebeten, sich beim Polizeiposten Engen zu melden, Telefon: (0 77 33) 9 40 90.