Engen Frank Rosenfeld ist Chef bei der Narrenzeitung

Dass mit dem Amt des Narrenvaters auch die Chefredaktion der Narrenzeitung verbunden ist, wurde Frank Rosenfeld erst klar, nachdem er das Amt übernommen hatte. Doch in den vergangenen 14 Jahren hat er es lieben gelernt, mit seinem Team die Narrenzeitung zu machen.

Zwischen der offiziellen Fasnachtseröffnung und den eigentlichen Hochtagen ab dem Schmotzigen Dunschtig liegt dieses Jahr vergleichsweise viel Zeit. Tage und Wochen, in denen die Narren auf den Höhepunkt der Narretei warten müssen. Wie füllt ein Narr diese Zeit, mögen sich viele stille Beobachter fragen?

Für Frank Rosenfeld ist es einerseits schön. "Da diese Zeit dieses Jahr ungewohnt lange ist, gibt sie mir doch die Möglichkeit, mich und meine Familie ausgiebig auf die Fasnacht vorzubereiten", erklärt er. "Aber es entsteht auch ein Nachteil. Denn als Chefredakteur der Narrenzeitung der Narrenzunft Engen läufst du dieses Jahr den Artikeln hinterher." Das hänge damit zusammen, dass die Zunft zwar über einen festen Stamm an Schreibern verfüge, die zu normalen Zeiten schon nach Weihnachten mit ihren Ergüssen aufwarten. Jetzt, da sie aber noch nicht richtig in Fahrt seien, ließen sie sich Zeit. "Ich muss schon mal drängeln", verrät er. "Aber nur keine Bange, wir sind schon recht weit, die Narren können wieder zur gewohnten Zeit mit ihrer amtlich närrischen Zeitung rechnen", versichert er gleich danach.

Frank Rosenfeld ist schon seit 14 Jahren Chef der Redaktion bei der Narrenzeitung und das mit ganz viel Herzblut und noch mehr Spaß an der Sache. Außerdem hat er das nötige Wissen und die technischen Voraussetzungen. Zum Amt allerdings kam er fast ganz nebenbei. "Als ein neuer Narrenvater gesucht wurde, habe ich spontan zugesagt", erinnert er sich. "Allerdings habe ich hinterher erfahren, dass mit dem Narrenvater auch die Betreuung der Narrenzeitung verbunden war." Er habe sich in diese Arbeit gestürzt und immer mehr Freude daran gefunden. "Dank der zahlreichen Helfer rund um das Geschehen und die Unterstützung der SÜDKURIER-Mitarbeiter freue ich mich regelrecht jedes Jahr auf die neue Herausforderung. Und bin dann immer richtig glücklich, wenn ich das fertige Produkt erreicht habe", versichert er glaubhaft.

"Die Artikel über die kleinen Schwächen, Fehler oder Missgeschicke der Bürger trudeln, meist recht zeitig, bei mir ein, in Prosa oder gereimter Form", beschreibt er die Entstehung. In einem kleinen Expertenkreis, alles Mitglieder des Narrenrates, würden die Beiträge überprüft, für geeignet erklärt oder auch verworfen. Das Gremium sucht auch die Bilder zusammen und bestimmt, welche verwendet werden. "Wir prüfen schon, wie und was da an Text- und Bildmaterial angeliefert wird", versichert er. "Wir wollen ja nur ein wenig Spaß machen und niemand wehtun oder beleidigen." Die Anzeigen, ein ganz wichtiger Teil der Zeitung, werden von Edgar Specker und Rolf Broszio akquiriert, Harald Strauch kümmert sich um den Vertrieb.

Auf dem Computer kann Frank dann die Seiten vorfertigen, die mit dem SÜDKURIER-Team noch einmal besprochen werden und dann in den Druck gehen. Insgesamt verbringt Frank Rosenfeld etwa 60 Stunden mit der Herstellung der Zeitung. "Das ist schon ein ganz schöner Aufwand", gibt er zu. "Allerdings ist auch ganz viel Spaß dabei. Wir lachen uns oft schon bei der Arbeit über die Beiträge kaputt", verrät er. Großen Lohn bekommen er und seine Mitstreiter nicht. Außer, dass mal ein Lob von Lesern kommt, über 1500 verkaufte Exemplare und den Empfang beim SÜDKURIER für die Narrenredakteure.





Zur Person

Frank Rosenfeld ist 53 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist Leiter der Informationstechnik in einem Metallbetrieb. Sportlich ist er beim Turnverein Engen engagiert und spielt in der Badminton-Abteilung des TV Gottmadingen aktiv. Im Turnverein Engen war er 14 Jahre Vorsitzender. In der Narrenzunft Engen sitzt er im Beirat und hat die Funktion des Narrenvaters übernommen. Seit rund zehn Jahren ist er Schriftleiter der Narrenzeitung. Erholung und Schwung holt Frank Rosenfeld sich beim Tanzen mit seiner Ehefrau Bettina. (jw)