Förderverein legt sich für Kirchenmusik ins Zeug

Der überkonfessionelle Förderverein für Kirchenmusik in Engen leistet wertvolle Unterstützung. Für das aktuelle Projekt, eine neue Akustikanlage, fehlen noch 10.000 Euro.

Bunte Frühlingsblumen schmückten die Tische im evangelischen Gemeindehaus, ein Zeichen, dass es Zeit wird, das neue Jahr zu planen, bevor es in vollem Gange ist. Der Förderkreis für Kirchenmusik an der Auferstehungskirche Engen hat sich wieder so einiges vorgenommen, hielt in der Hauptversammlung aber auch Rückblick auf die Erfolge des vergangenen Jahres. Im Vorstand wirken die Vorsitzende Ilse Gritz, ihr Stellvertreter Christian Burchard, Schatzmeister Ralf Paul Jung und Schriftführer Bernhard Albrecht. Die künstlerische Leitung hat Kantorin Sabine Kotzerke.

„Wir sind jetzt seit fünf Jahren tätig und unsere Aufgabenfelder sind vielseitig“, erklärte die Vorsitzende Ilse Gritz. „In erster Linie geht es um finanzielle Dinge“, so Christian Burchardt, Sprecher des Förderkreises. „Die Organisation der Konzerte, professionelle Musiker, Materialien, das kostet alles Geld. Wir sind immer dabei, Förderer und Mitglieder anzuwerben.“ Hier ist der Förderkreis recht erfolgreich, wodurch im letzten Jahr viele besondere Konzerte ermöglicht werden konnten. Unter anderem gab es ein Kindermusical namens „Die gestohlene Melodie“. „Das war etwas ganz Besonderes“, schwärmte die künstlerische Leiterin Sabine Kotzerke.

Weiter erwähnenswert sind das Adventskonzert des letzten Jahres, das sehr gut angekommen sei, sowie ein Kinderkonzert, woran der bekannte Flötist Maurice Steger beteiligt war. „Es ist schade, dass einem Musiker von Weltklasse so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde“, bedauerte Ilse Gritz die Tatsache, dass das Publikum sehr klein war. Nichtsdestotrotz sei Engen eine kulturinteressierte Stadt und daher werden auch in diesem Jahr viele hörenswerte Konzerte präsentiert werden, zum Beispiel ein Kindermusical im Sommer und am Palmsonntag die Johannes-Passion von Bach. „Die Instrumente stammen aus dem 17. Jahrhundert und das Orchester ist extra für diesen Anlass zusammengestellt worden“, erklärte Sabine Kotzerke.

Was bei einem Konzert von besonderer Klasse nicht fehlen darf, ist eine gute Akustikanlage und das wird auch das Hauptprojekt dieses Jahres werden. „Die neue Anlage soll unter anderem kabellose Mikrofone und ein digitales Mischpult enthalten“, beschrieb Kassenwart Ralf Jung. Das besondere Klangerlebnis hat jedoch seinen Preis. „Über 10 000 Euro fehlen noch, jetzt heißt es Sponsoren finden.“ Keine leichte Aufgabe, doch der Vorstand ist guter Dinge. Bei dem beachtlichen Engagement des Fördervereins wird die Kirchenmusik in Engen ihr Niveau zweifellos halten.

