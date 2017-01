Rat beschließt Unterstützung für Ansiedlung. Neues Angebot gilt in ganzer Engener Innenstadt. Auch Gaststätten können profitieren.

Zwei traditionsreiche Geschäfte in der Engener Altstadt haben zum Ende des vergangenen Jahres geschlossen, das Modehaus Schaldach und das Schmuckgeschäft Pfeiffer. Damit vor allem das historische Zentrum von Engen neu belebt wird, lockt die Stadt Ansiedlungen von Geschäften und Gaststätten mit Fördergeldern. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am gestrigen Abend einstimmig beschlossen. „Wenn es auch keine Riesenbeträge sind, hoffen wir doch, dass durch die neue Regelung mit dem Startgeld für die ersten drei Jahre neue Geschäfte in Engen öffnen. Das gilt vor allem für die Altstadt“, betont Bürgermeister Johannes Moser. Die Förderung bezieht sich auf den anderen Teil der Innenstadt, wie die Breitestraße.

Die zunehmende Konkurrenz des Online-Handels und das große Angebot an Einzelhandel in Singen schwäche die Kaufkraft in kleineren Städten, argumentiert die Verwaltung in ihrer Ratsvorlage. Leerstände entstünden auch durch den Verlust inhabergeführter Ladenlokale. Häufig gebe es keine Nachfolger. Hinzu komme eine eher restriktive Haltung von Banken bei der Vergabe von Krediten für Existenzgründer.

„Es ist wichtig, dass alle Innenstadt-Bereiche bei der Förderung miteinbezogen werden, da es überall Probleme gibt, weil Geschäfte schließen. Das betrifft aber auch andere Städte wie Singen“, erklärt Jürgen Waldschütz, Gemeinderatsfraktionssprecher der CDU. Die Unterstützung könne für einen Anschub sorgen. „Es gibt auch einige positive Beispiele, dass gerade die Engener Altstadt für die Ansiedlung von Läden interessant ist. So agieren die jüngeren Betreiberinnen eines Schuhgeschäftes und eines Feinkostladens, die im vergangenen Jahr neu geöffnet haben, schon erfolgreich. Und auch das in der Altstadt eingesessene Optikergeschäft Spellenberg habe nach dessen Schließung eine junge Nachfolgerin gefunden, berichtet Waldschütz.

„Die Förderung kann einen wichtigen Impuls setzen“, hofft Gerhard Steiner, Ratssprecher der Unabhängigen Wählervereinigung. "Ich denke, dass mehr Geschäfte ansiedeln, die gezielt angelaufen werden, wie bei Angeboten von Fachhandel. Für Einzelhandel mit Laufkundschaft, etwa im Bereich der Lebensmittel, wird die Altstadt wohl weniger interessant", so Steiner. "Es ist auch gut so, dass es bei den Sortimenten keinen Konkurrenz-Ausschluss gibt. Der Gemeinderat und die Stadt sollten nicht in das Marktgeschehen eingreifen. Das wäre andernfalls sehr kritisch", sagt er.

Das Fördergeld sollen laut Engens Wirtschaftsförderer Peter Freisleben Inhaber und Betreiber von neuen Geschäften drei Jahre lang bekommen. Wird der Betrieb bis 18 Monate wieder aufgebeben, muss er das erhaltene Geld an die Stadt zurückzahlen. Bis zu 1500 Euro kann ein Geschäft je nach Größe drei Jahre lang erhalten. Wer eine Gastronomie oder ein Hotel öffnet, kann 1500 Euro beziehen.

Der Gemeinderat hat im Haushalt 2017 für das Förderprogramm 10 000 Euro zur Verfügung gestellt. Es wird aber nur ein Teilbetrag von 6500 Euro verwendet. Die Mittel sollen sich dann 2018 verdoppeln und 2019 verdreifachen.

Ziel und Waren

Das Ziel des Förderprogramms ist es, die Situation des Einzelhandels und der Gastronomie in der Engener Innenstadt nachhaltig zu verbessern. Außerdem sollen bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. Gefördert wird die Ansiedlung von neuen Geschäften, die innenstadtrelevante Artikel anbieten, wie zum Beispiel Waren in den Bereichen Nahrung, Reform, Papier, Drogerie, Apotheke, Blumen, Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, Uhren, Optik, Schmuck, Hausrat, Heimtextilien und Foto. Im Einzelfall kann auch Handel mit nicht innenstadtrelevanten Artikeln zum Zug kommen, wenn er bedeutend zur Bereicherung und Attraktivität der Innenstadt beiträgt, wie Heimwerkerbedarf, Elektrowaren, Pflanzen, Fahrräder und vieles mehr.