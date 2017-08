Engen Feuerwehr löscht brennendes Fachwerkhaus in Engen

Die Bewohner des Gebäudes wurden laut Polizei evakuiert. Personen wurden nach jetzigem Sachstand nicht verletzt.

Kurz vor 17 Uhr erreichte die Rettungskräfte die Alarmierung, dass in der Engener Schwarzwaldstraße ein Wohn- und Geschäftshaus mit angrenzender Garage in Vollbrand stehe. Derzeit ist die Feuerwehr mit den Löscharbeiten am aufwändig sanierten Fachwerkensemble beschäftigt, berichtet die Polizei. Personen seien nach aktuellem Sachstand nicht verletzt worden, wie es in einer ersten Pressemitteilung der Polizei gegen 18 Uhr heißt. Alle Personen konnten evakuiert werden. Die Ursache des Brandes sei derzeit noch völlig unklar.