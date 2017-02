Die Brandursache ist bislang unklar. Einsatzkräfte wurden gegen 22 Uhr alarmiert.

Mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr von Welschingen am Donnerstagabend gegen 22 Uhr laut Polizei zu einem Betriebsgelände in der Wilhelm-Maybach-Straße im Engener Stadtteil Welschingen aus, um einen in Brand geratenen Abfallcontainer zu löschen.



Weshalb der unter anderem mit Plastikrohren befüllte Container in Brand geraten ist, müsse noch festgestellt werden. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude dürfte nicht bestanden haben, heißt es im Polizeibericht. Die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.