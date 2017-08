Engen Feuer macht Engener Flüchtlingsunterkunft vorerst unbewohnbar

Brandmeldealarm löst am Montagmorgen um kurz nach 6 Uhr in der Küche aus. Feuerwehr bringt 32 Bewohner in Sicherheit. Unterkunft vorerst nicht bewohnbar.

Kurz nach 6 Uhr morgens wurden nicht nur die Bewohner der Engener Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Hotel Badischer Hof aus dem Schlaf gerissen, sondern auch über 50 Feuerwehrleute der Engener Abteilungen Stadt, Welschingen und Anselfingen. "Um 6.14 Uhr wurden wir über den Hausalarm informiert", berichtet Pressesprecher Benjamin Bach von der Engener Wehr. Fast zeitgleich haben Passanten die Rauchentwicklung in dem Gebäude bemerkt und die Polizei verständigt. "So wussten wir schon bei der Anfahrt, dass es kein Fehlalarm ist", so Feuerwehrsprecher Bach. Mit zehn Fahrzeugen und vielen Einsatzkräften rückte die Wehr zur Brandbekämpfung aus. Sanitäter vom Roten Kreuz und die Ordnungshüter der Polizei unterstützten den Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Heimleitung, Bürgermeister Johannes Moser und Engens Hauptamtsleiter Patrick Stärk.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche im Erdgeschoss der Unterkunft bereits im Vollbrand und ein Großteil der Bewohner war bereits am Sammelplatz. Eine Person musste von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss gerettet werden. Nicht zuletzt zwei Ersthelfer haben sich um die Bewohner bemüht und nicht nur die Rettungskräfte alarmiert, sondern auch geholfen, die Menschen aus dem verrauchten Gebäude zu begleiten. Atemschutztrupps konnten anschließend die Brandbekämpfung einleiten und das Gebäude kontrollieren, in dem 41 Personen untergebracht sind. Weitere Personen seien in dem Gebäude aber glücklicherweise nicht aufgefunden worden.

Erst als gegen 9.30 Uhr der Löscheinsatz abgeschlossen werden konnte, begannen die Ermittlungen zur Brandursache. "Bislang ist noch ungeklärt, wie das Feuer entstehen konnte", erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt auf Nachfrage des SÜDKURIER. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 50.000 Euro. Bis auf Weiteres sei die Unterkunft nicht bewohnbar. Die Flüchtlinge wurden kurzfristig in andere Unterkünfte des Landkreises umverlegt, teilt Pressesprecher Manfred Roth mit: "Wir haben versucht, so viele der Betroffenen wie möglich im Bereich Engen unterzubringen." Plätze wurden in den Gemeinschaftsunterkünften Welschingen, Mühlhausen, Wiechs am Randen und an der Byk-Gulden-Straße in Singen, so wie in der Notunterkunft Herrenland in Radolfzell gefunden. "Nach Radolfzell deswegen, weil es dort eine gute Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt", so Roth.