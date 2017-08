Engen Ferienprogramm beim DRK: Auch der Teddy hilft in der Not

Ferienprogramm beim DRK: Auch der Teddy hilft in der Not

Im Ferienprogramm bekommen die Kinder einen Einblick in die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes und dürfen die Ausrüstung in Augenschein nehmen.

Was die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Notfall alles bei sich haben, überraschte die Mädchen und Jungen: Aus dem Betreuungsrucksack holte Gruppenleiterin Nicole Schilling sogar einen Teddybären und einen Schnuller. "Hier drin ist die seelische Notfallversorgung. Diese Sachen sind für Leute, die nicht verletzt sind, den Unfall aber gesehen haben", erklärte sie die einzelnen Gegenstände. Aus dem Rucksack nahm sie auch eine Wäscheleine und Klammern. "Daraus können wir so etwas ähnliches wie ein Zelt machen. Wir hängen dann Laken auf die Leine, die Menschen Sichtschutz geben."

Die jungen Teilnehmer waren beim Ferienprogramm der DRK Ortsgruppe Engen mit ganzer Aufmerksamkeit dabei. Nicole Schilling erklärte einer Gruppe auch die Vacuum-Matratze, eine Trage, die sich der Körperform anpasst und Verletzten eine sichere Lage gibt. "Fass mal an, fühlt sich an wie ein Sitzsack", machte sie den Kindern Mut. Einige Kinder wagten es nur vorsichtig, sich auf diese wabbelige Unterlage zu legen, andere fanden das Gefühl einfach toll. Gleichzeitig erklärte Jugendleiterin Carmen Domka den anderen Kindern den Mannschaftstransporter samt zahlreichen Utensilien im Anhänger. Eine Gaudi wurde das Probieren der Westen und Jacken der Mitglieder der DRK-Jugend. "Boah, ich schwitze schon", "Habe ich hinten auch ein rotes Kreuz drauf?" oder "Ich habe gar keine Hände mehr", war da zu hören. Den jüngsten Teilnehmern reichte die Jacke bis an die Knöchel, der Helm rutschte ihnen bis auf die Nase.

Trotz bestem Badewetter waren die 15 Kinder an diesem Nachmittag aus Mühlhausen gekommen, die Gruppe aus Engen hatte ebenso viele Teilnehmer. Ob Verbände anlegen und einen Notruf absetzen – die Kurse vermittelten ihnen einen Eindruck von den breit gefächerten Aufgaben der DRKler, die bei kleinen Notfällen über Unfälle bis hin zu Bränden und Erdbeben im Einsatz sind. Die acht Mitglieder der DRK-Jugend Engen-Welschingen machen das in dem Spruch deutlich: "Wir können mehr als Pflaster kleben."