Engen Evangelische Gemeinde plant einen Neubau

Die evangelische Gemeinde Engen ersetzt das sanierungsbedürftige Gemeindehaus durch einen Neubau. Fertigstellung ist im besten Fall im Jahr 2019.

Seit Jahren wird überlegt, was man mit dem alten Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde Engen machen kann. Der 50er-Jahre-Bau ist sanierungsbedürftig, von der Dämmung bis zur Heizanlage müsste alles erneuert werden. Eine Renovierung wäre laut Fachleuten teurer als eine neue Konzeption. Die Gemeinde beschließt die ganz große Lösung.

Gespräche mit dem Oberkirchenrat der badischen Landeskirchen in Karlsruhe sind positiv verlaufen. Das Pfarrhaus soll in den Neubau integriert werden, was künftig Instandhaltungskosten einspart. Darüber hinaus soll der Verkauf des alten Pfarrhauses zur Finanzierung des Neubaus beitragen. Das langfristige Ziel sei es, durch energieeffizientes Bauen und geringere Unterhaltungskosten Kosten einzusparen. Die badische Landeskirche steuert die Umsetzung des Bauprojekts: Sechs Modelle verschiedener Architekten wurden im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung ausgewählt. Dabei habe Karlsruhe auch auf die regionale Anbindung geachtet, am weitesten entfernt sei Ravensburg gewesen. Bis zur Entscheidung, welches Modell ausgewählt wird, seien alle Entwürfe anonym geblieben. Nun hat eine Jury aus beratenden Mitgliedern sowie Sach- und Fachjuroren entschieden: Das Architekturbüro Bächlemaid aus Konstanz hat, zusammen mit Sötzer Landschaftsarchitekten aus Freiburg, das Rennen gemacht. Acht Stunden lang wurde diskutiert, erklärt und in drei Ausscheidungsrunden abgestimmt. Seit der Entscheidung stehen alle Modelle und Pläne zur Ansicht im Gemeindehaus.

Das Sieger-Modell hat vor allem mit seiner Funktionalität entschieden. Im Erdgeschoss sollen ein Jugendraum, ein Gemeindesaal und ein Foyer entstehen. Bei Bedarf könnten die Räume zu einem großen, sechs Meter hohen Saal verbunden werden. Für Helligkeit wird eine Fensterfront an den der Straße abgewandten Seiten sorgen. Die Pfarrwohnung wird ins Obergeschoss gelegt. An der benachbarten Kirche soll nicht viel verändert werden, es sollen lediglich ein barrierefreier Zugang zur Kirche sowie ein überdachter Durchgang zum Gemeindehaus entstehen. Überzeugt hat das Modell von Bächlemaid auch durch die relativ großzügige Gartenanlage. Pfarrer Wurster bezeichnet den Entwurf als zeitgemäß. Das Gemeindehaus sei darüber hinaus die Basis für das Gemeindeleben.

Das 1,5 Millionen Euro teure Projekt soll zur Hälfte durch die badische Landeskirche finanziert werden, 30 Prozent über Kredite und 20 Prozent der Kosten muss die Gemeinde tragen. Am 23. Juli wird die Gemeindeversammlung im Anschluss an einen Gottesdienst mit einem Votum über den Entwurf entscheiden. Außerdem gibt es an diesem Tag die Möglichkeit für die Gemeinde, sich nochmal über die Pläne zu informieren.

Die Bauarbeiten sollten ursprünglich Anfang 2018 beginnen. Bis allerdings alle nötigen Formalitäten und Vorbereitungen getroffen worden sind, kann sich der Baubeginn noch verzögern. Wurster schätzt die Fertigstellung des Projekts wenn es gut läuft auf Mitte 2019.