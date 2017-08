Engen Es sollte eine Festwoche werden: Feierpläne werden von Großfeuer durchkreuzt

Großfeuer zerstört Engener Wohn- und Geschäftshaus von Bürgermeister Stellvertreter Peter Kamenzin und seiner Familie. Brand bricht in geplanter Feier-Örtlichkeit aus.

Gestern der Geburtstag von Peter Kamenzin und morgen Silberhochzeit mit Frau Marita, die zudem am Mittwoch ihren persönlichen Jubeltag hat. Es sollte eine Festwoche werden, die mit einem geplanten großen Treffen von Verwandten und Bekannten als Höhepunkt endet. Stattdessen liegen nun die Lagerhalle als Örtlichkeit der geplanten Feier und Teile des gesamten Fachwerkgebäudes in Schutt und Asche: das erste Obergeschoss, die Dachwohnungen und der Speicher.



Dafür sorgte ein Großbrand des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Engener Schwarzwaldstraße am Sonntagabend mit einem Schaden von etwa 400 000 Euro. „Die Gutachter vermuten, dass es bei einem für die Feiern aufgestellten Kühlschrank einen Kurzschluss gab, der das Feuer entfacht hat“, teilt Polizeisprecher Bernd Schmidt die Einschätzung der Familie Kamenzin. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage im Vollbrand. Das Feuer hatte auf einen Balkon und den Dachstuhl übergegriffen“, schildert Benjamin Bach, Kommandant der Engener Feuerwehr, Abteilung Stadt, den Beginn des sechsstündigen Einsatzes (Infokasten).

„Das war 25 Jahre Leben, seit wir das Fachwerkhaus umgebaut haben“, sinniert der erste Engener Bürgermeister-Stellvertreter, Peter Kamenzin, deutlich frustriert und mitgenommen vom Ereignis. Ein Trost für die Familie: „Wir haben eine überwältigende Nachbarhilfe erlebt“, betont Marita Kamenzin. „Schon am Sonntagabend, als das Feuer wütete, halfen uns Anwohner, die wichtigsten Gegenstände aus dem Gebäude und dem Lagerraum zu retten. Auch am Tag danach packten Nachbarn kräftig beim Ausräumen mit an und gaben viel Zuspruch, wie auch Kommentare über das soziale Netzwerk“, berichtet sie.

„Wir konnten in der Brandnacht viele, auch mit langjährigen Erinnerungen verbundenen persönliche Gegenstände in Sicherheit bringen“, so Marita Kamenzin. „Die neue Küche als eigenes Geschenk für die Silberne Hochzeit wurde leider zerstört. Glücklich sind alle Beteiligten, dass niemand verletzt wurde“, betont sie. „Gottseidank ist keinen Personen etwas passiert – das gilt auch für die Feuerwehrleute bei solchen Einsätzen – so schlimm der Brand für die Familie auch ist“, erklärt Engens Bürgermeister Johannes Moser. Er war beim Großfeuer vor Ort.

Die fünfköpfige Familie, mit den erwachsenen zwei Töchtern und dem Sohn, finden im gegenüberliegenden Haus der Mutter vorübergehend eine Herberge. „Einen großen Dank gilt der Feuerwehr, die schnell ihren Einsatz leistete“, sagt Marita Kamenzin. „Wichtig ist auch, dass die Feuerwehr verhindern konnte, dass der Brand auf Nachbarhäuser übergriff“, streicht Bürgermeister Moser heraus. „Wenn sich das Feuer nachts ereignet hätte, wären wir möglicherweise alle nicht mehr aus dem Haus herausgekommen“, so Peter Kamenzin. Marita Kamenzin und der 21-jähriger Sohn konnten sich aus dem brennenden Haus retten. In Engen sind Peter und Marita Kamenzin in hohem Maße engagiert. Sie agiert beim Turnverein Engen als Dreh- und Angelpunkt und wurde kürzlich für ihren Einsatz als Übungsleiterin überregional ausgezeichnet. Stadtrat Peter Kamenzin hat beim Freilegen der Burgruine Hohenhewen, bei der Sudhaus-Sanierung und Einrichtung eines Oldtimermuseums immensen Tatendrang gezeigt.

Insgesamt waren 18 Atemschutztrupps der Feuerwehr im Gebäude eingesetzt, um den Brand zu löschen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude verhindern. Um den großen Bedarf an Atemschutzgeräteträgern sicherzustellen, wurden die Abteilungen Anselfingen, Stetten/Zimmerholz und Welschingen nachalarmiert. Insgesamt war die Feuerwehr Engen mit Abteilungen mit 74 Mann und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei, das DRK Engen und die Stadtwerke Engen waren vor Ort tätig.