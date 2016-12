Engen Engens Genossen suchen Schwung

Tim Strobel übernimmt Vorsitz im SPD-Ortsverein: Der 19-Jährige macht Mut zu neuem Elan. 14 Mitglieder zählen die Sozialdemokraten zum Start in den Bundestagswahlkampf

Wer in die Zukunft wirken will, muss sie gestalten – so die Botschaft der SPD in Engen. Mit neuem Schwung und jungen Kräften im Vorstand will der SPD-Ortsverein sich wieder beleben und mit neuen Ideen für eine soziale und moderne Politik in Engen punkten. Tim Strobel, Student in Konstanz und Mitglied der Jungsozialisten (Jusos), übernimmt den Vorsitz im Ortsverein. Sein Vorgänger Thomas Störr wird ihn künftig als Stellvertreter unterstützen.



Nachdem die strafrechtlichen Auseinandersetzungen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber mit einem Freispruch endeten, will er sich weiter für die Sozialdemokratie und in der neuen Mannschaft einbringen. "Der SPD-Ortsverein ist in der Tat in den vergangenen zwei Jahren etwas eingeschlafen", bekannte Störr in seinem Rechenschaftsbericht. Das habe einerseits daran gelegen, dass zwei Vorstandsmitglieder weggezogen seien und die Zahl der Genossen in der Stadt nicht angewachsen ist. "Das Häufchen Aufrechter hat sich verkleinert", so Störr. Außerdem habe der Umstand, dass die SPD zur Gemeinderatswahl keine Kandidaten aufgestellt habe auch dazu beitragen, das Interesse an Aktivitäten und Unternehmen gering werden zu lassen. Einzig der Neujahrsempfang sei immer gut besucht gewesen. "Aber das war auch die einzige Veranstaltung, an der wir festgehalten haben", gab er zu.

Nun soll sich einiges ändern: "Mit Tim Strobel haben wir einen jungen, dynamischen und tatkräftigen Vorsitzenden, der aktiv und mit allen zusammen die Zukunft angehen und die Arbeit der SPD neu beleben will", ist Störr überzeugt. Dem pflichtet der neue Vorsitzende bei. Neue Dynamik sei dringend nötig, bekundete er. "Es gilt schon bei der anstehenden Bundestagswahl im neuen Jahr dem entstandenen Populismus auch in Engen entschieden zu begegnen und Alternativen für die politische Arbeit aufzuzeigen", rief er alle Mitglieder auf, mit ihm zusammen dafür einzutreten und sich zu engagieren.



Zwar sei es sicher nicht einfach mit 19 Lebensjahren einen über 100 Jahre alten Verein zu führen. "Doch mit eurer Erfahrung und der Unterstützung meiner Freunde von den Jusos im Kreis wollen wir neuen Schwung in Engen und neue Begeisterung für die sozialen Ideen entfachen. Der SPD-Ortsverein war immer nahe und sehr aktiv an den Entwicklungen Engens dabei, das wollen wir wieder so erreichen", so Strobel. An die besonders aktive Zeit der SPD in Engen erinnerte auch Tobias Volz, Kreisvorsitzender und Bundestagskandidat: "Wir haben immer viel Unterstützung erfahren dürfen. Wir rechnen auch weiterhin mit euch."



Der Vorstand

Tim Strobel ist der neue Vorsitzende, der bisherige Vorsitzende Thomas Störr sein Stellvertreter. Die Kasse hat Gabi Lederle behalten und Ursula Onasch wird Schriftführerin. Als Beisitzer wählte die Mitgliederversammlung Bernhard Kissel und das neue Parteimitglied Ralph Linke. Der SPD-Ortsverein Engen hat derzeit 14 Mitglieder, acht waren anwesend.