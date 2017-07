Engen Engener Stadtwerke agieren erfolgreich

Energieversorger will Geschäftsfelder weiter steigern

Die Engener Stadtwerke erzielten im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 579 000 Euro. Sie setzen weiter verstärkt auf regenerative Energie und wollen diese ausbauen. "Wir können an das gute Vorjahresergebnis anknüpfen. Es liegt über den Erwartungen", betont Peter Sartena, Geschäftsführer des Energieversorgers. "Die kühlen Temperaturen im ersten Halbjahr 2016 haben beim Gasverkauf zu höheren Mengen geführt. Durch das trockene zweite Halbjahr ist auch der Trinkwasserverbrauch angestiegen", erklärt Sartena. Die Stadtwerke Engen setzten auf Kundennähe und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. „Das ist sicher auch der Grund dafür, dass wir eine ausgeprägte Kundentreue verzeichnen", so der Geschäftsführer. Beim Trinkwasser erzielten die Stadtwerke ein Plus von 145 000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Der Stromverkauf ist um 119 000 Kilowattstunden auf 33,2 Millionen gestiegen. "Damit konnte die Absatzmenge des Vorjahres trotz eines sehr intensiven Wettbewerbsumfeldes gesteigert werden", berichtet Sartena. Bei der Gasversorgung konnte das hohe Vorjahresniveau nicht gehalten werden. „Wegen eines nur in 2015 belieferten Großkunden außerhalb unseres Netzes ist das Ergebnis zurückgegangen“, so der Geschäftsführer. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffektes sei der Gasabsatz wegen der kühlen Witterung im ersten Halbjahr 2016 gestiegen und das geplante Ergebnis übertroffen worden. "Die Trinkwasserversorgung schloss 2016 ebenfalls mit einem guten Ergebnis ab", so Sartena. Mit dazu beigetragen habe erneut ein hoher Wasserabsatz von rund 565 000 Kubikmeter.

Der Wasserpreis entspreche trotz ungünstigen strukturellen Rahmenbedingungen dem Durchschnittswert des Landes Baden-Württemberg. Das Ergebnis des Betriebszweigs Stromversorgung verringerte sich gegenüber dem Vorjahr auf rund 323 000 Euro.

Eine positive Entwicklung sieht der Geschäftsführer auch bei der Sparte Telekommunikation, welche die Stadtwerke weiter ausbauen will. Noch steht dieser Bereich in der Bilanz mit einem Verlust von 42 000 Euro, der sich gegenüber dem Vorjahr aber deutlich verringerte. "541 Internet- und Telefoniekunden und über 1000 TV-Kunden waren Ende 2016 an unser Telekommunikationsnetz angeschlossen. Für die Kunden ist es besonders wichtig, eine Beratung vor Ort zu bekommen", erläutert Sartena. Es sei auch in den Glasfaserausbau neuer Baugebiete investiert worden. Bei den übrigen kleineren Betriebssparten schlossen die Wärmeversorgung mit einem Gewinn und die beiden Stadtbuslinien mit einem Verlust in Höhe des Vorjahres ab. "Wir erwarten weiter eine positive und stabile Entwicklung", betont Sartena.

"Das wirtschaftliche und private Leben wird immer stärker von der Digitalisierung bestimmt. Wir werden deshalb den Bereich Energiedienstleistungen ausbauen, etwa durch kundenspezifische Angebote für Fotovoltaikanlagen mit Batteriespeicher oder der Lade-Infrastruktur für die Elektro-Mobilität", blickt Sartena voraus. Durch den Ausbau des Glasfasernetzes, insbesondere in neuen Gewerbe- und Wohngebieten, soll das Geschäftsfeld Telekommunikation gestärkt werden. Es werde weiterhin eine stabile und positive Entwicklung erwartet.

"Unsere Stadtwerke müssen sich in einem harten Marktumfeld behaupten. Gut, dass sie so erfolgreich wirtschaftlich tätig sind", erklärt Engens Bürgermeister Johannes Moser. In die Stadtkasse fließe der in den Haushaltsplan eingestellte Gewinnanteil von 262 000. "Den benötigen wir auch, wichtig ist aber, dass die Stadtwerke möglichst hohe Gewinne erzielen, um ihr Eigenkapital zu stärken", so Moser.

Die Investitionen: Eine wichtige Investition war der Bau einer Not-Wasserleitung zu den Stadtwerken Singen. Investiert wurde auch in die Erschließung des Baugebiets Glockenziel, in die Gewerbegebiete und den Neubau einer Trafostation.